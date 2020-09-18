Пт, 18.09.2020
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Гитанас Науседа, президент Литвы, об угрозах Лукашенко закрыть границы
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Собака в школе указала на восемь учеников, которые, возможно, употребляли наркотики

ФОТО: Ivars Soikāns/LETA

В четверг, 17 сентября, сотрудники правоохранительных органов совместно с кинологами провели проверку в школе Салдусского края. Собака указала на восемь учеников, которые, возможно, употребляли наркотики.

17 сентября сотрудники Салдусского участка управления Курземского региона Госполиции в сотрудничестве с наркологами Салдусского медицинского центра и кинологами Службы государственных доходов провели проверку в учебном заведении Салдусского края с целью проверить, не ведется ли нелегальный оборот наркотических веществ - употребление, хранение и реализация.

Собаки указали на восемь учеников, которые могли употреблять наркотики. Для проверки этого факта все молодые люди были доставлены в медицинское учреждение на обследование. Помимо этого у одной из молодых девушек были изъяты сигареты без акцизных марок ЛР..

Возраст несовершеннолетних, на которых указала собака, от 12 до 18 лет, среди них - три девочки.

В настоящее время Государственная полиция возбудила производство по делам об административных правонарушениях - когда будут получены результаты экспертиз, будет принято решение о дальнейшем продвижении дел.

В соответствии с Законом о законном обороте наркотических и психотропных веществ, лекарственных препаратов, а также прекурсоров за несанкционированное приобретение или хранение наркотических веществ в небольших количествах или за несанкционированное употребление наркотических или психотропных веществ предусмотрено предупреждение или денежный штраф в размере до 280 евро.

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