Пт, 18.09.2020
Садится белорус на стул, а там гвоздь, на что белорус говорит: "А может, так и нужно?". Классический анекдот о терпеливости белорусов
Классический анекдот о терпеливости белорусов

Антона Лапенко подозревают в романе с актрисой из сериала "Чики"

Антон Лапенко

ФОТО: скриншот видео

Актера Антона Лапенко подозревают в романе с коллегой по сериалу "Чики" Аленой Михайловой. Об этом сообщает Telegram-канал Super.ru.

Журналисты заметили артистов на вечеринке фестиваля "Кинотавр". Молодые люди  весь вечер обнимались, а затем отправились на пляж, где сидели на шезлонгах и разговаривали.

Весной Лапенко рассказывал Юрию Дудю, что у него есть возлюбленная.

"Я переживаю сейчас очень приятный момент в жизни. Я боюсь наговорить всего, потому что это начальный этап", - признался актер.

Напомним, актер Антон Лапенко стал популярен в 2019 году после снятых в VHS-стилистике. Несколько его образов полюбились зрителям. Он принимал участие в сериалах "Чики", "ИП Пирогова", "Корни", "Жара" и "Угонщик".

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