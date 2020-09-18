Антона Лапенко подозревают в романе с актрисой из сериала "Чики"

Журналисты заметили артистов на вечеринке фестиваля "Кинотавр". Молодые люди весь вечер обнимались, а затем отправились на пляж, где сидели на шезлонгах и разговаривали.

Весной Лапенко рассказывал Юрию Дудю, что у него есть возлюбленная.

"Я переживаю сейчас очень приятный момент в жизни. Я боюсь наговорить всего, потому что это начальный этап", - признался актер. 1

Напомним, актер Антон Лапенко стал популярен в 2019 году после снятых в VHS-стилистике. Несколько его образов полюбились зрителям. Он принимал участие в сериалах "Чики", "ИП Пирогова", "Корни", "Жара" и "Угонщик".