Антона Лапенко подозревают в романе с актрисой из сериала "Чики"

Актера Антона Лапенко подозревают в романе с коллегой по сериалу "Чики" Аленой Михайловой. Об этом сообщает Telegram-канал Super.ru.
Журналисты заметили артистов на вечеринке фестиваля "Кинотавр". Молодые люди весь вечер обнимались, а затем отправились на пляж, где сидели на шезлонгах и разговаривали.
Весной Лапенко рассказывал Юрию Дудю, что у него есть возлюбленная.
"Я переживаю сейчас очень приятный момент в жизни. Я боюсь наговорить всего, потому что это начальный этап", - признался актер.
Напомним, актер Антон Лапенко стал популярен в 2019 году после снятых в VHS-стилистике. Несколько его образов полюбились зрителям. Он принимал участие в сериалах "Чики", "ИП Пирогова", "Корни", "Жара" и "Угонщик".
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