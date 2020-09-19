"Кинотавр-2020": главный приз получил фильм "Пугало"

Лучшим фильмом на фестивале "Кинотавр" в Сочи признана мистическая драма "Пугало" Дмитрия Давыдова о судьбе якутской знахарки. Также приз получил венецианский счастливчик "Китобой" и абсурдистский фарс "Человек из Подольска". Об этом пишет РИА "Новости".
Картина "Пугало" получила главный приз, Гран-при, и была отмечена за лучшую женскую роль.
"Якутский фильм впервые на "Кинотавре" и сразу приз, спасибо. Поддержите регионы, и российское кино станет лучше", - сказал Давыдов.
Это история о знахарке, которая продолжает помогать людям, хотя знает, что это ее погубит.
Также была отмечен и фильм с участие Кристины Асмус - "Китобой". Это режиссерский дебют Филиппа Юрьева. Его сначала с восторгом приняли на недавнем Венецианском кинофестивале (дали главный приз в параллельной программе Мостры). А теперь у него две награды "Кинотавра": за лучшую режиссуру и мужскую роль (Владимир Онохов).
Егор Москвитин отмечает, что в "Китобое" восхищает естественное существование актера в кадре и сочетание мифа и документалистики в истории.
В картине молодой охотник Лешка, влюбляется в молчаливую девушку из эротического видеочата. Потом он узнает, что она живет далеко, в Америке. Это его не пугает: после недолгого общения с таинственной незнакомкой парень решается на необычный поступок.
Приз за лучший сценарий достался "Конференции" Ивана И. Твердовского - еще одному участнику Венецианского фестиваля.
Иван И. Твердовский признавался в интервью РИА Новости, что замысел фильма возник два с половиной года назад, а когда он писал сценарий, то собирал интервью, из которых брал эмоциональные вещи. "Не с точки зрения исторического факта, как это происходило в начале, середине и в конце, а что человек ощущал", - пояснил режиссер.
Огромное внимание досталось фильму "Человеке из Подольска". Но комедию Семена Серзина отметили только за лучшую музыку, хотя многие считают, что лента достойна и Гран-при, и приза за мужскую роль. Возможно, картину ждет такой же статус культовой, как победителя "Кинотавра" 2006 года, "Изображая жертву".
Картина "Женский след" осталась в номинациях за лучший дебют и операторскую работу. Мелодраму Анны Меликян "Трое" отметили за операторскую работу. Специальный приз жюри "За юмор, гражданскую смелость и любовь к зрителям" получил фильм "Глубже!" Михаила Сегала с Александром Палем, Любовью Аксеновой, Олегом Гаасом. Приз зрительских симпатий получил фильм "Доктор Лиза".