Сб, 19.09.2020
Невозможно писать "правоохранители", когда дубинкой бьют девушку. Это информационная война. Бей врага его же оружием. Мы вынуждены. Это информационная атака, информационная пропаганда. Мы пропагандируем вещи, которые считаем правильными, всеми доступными методами. Степан Путило, создатель Nexta
Степан Путило, создатель Nexta

"Кинотавр-2020": главный приз получил фильм "Пугало"

ФОТО: https://www.instagram.com/kinotavr_31/

Лучшим фильмом на фестивале "Кинотавр" в Сочи признана мистическая драма "Пугало" Дмитрия Давыдова о судьбе якутской знахарки. Также приз получил венецианский счастливчик "Китобой" и абсурдистский фарс "Человек из Подольска". Об этом пишет РИА "Новости".

Картина "Пугало" получила главный приз, Гран-при, и была отмечена за лучшую женскую роль.

"Якутский фильм впервые на "Кинотавре" и сразу приз, спасибо. Поддержите регионы, и российское кино станет лучше", - сказал Давыдов.

Это история о знахарке, которая продолжает помогать людям, хотя знает, что это ее погубит. 

Также была отмечен и фильм с участие Кристины Асмус - "Китобой". Это режиссерский дебют Филиппа Юрьева. Его сначала с восторгом приняли на недавнем Венецианском кинофестивале (дали главный приз в параллельной программе Мостры). А теперь у него две награды "Кинотавра": за лучшую режиссуру и мужскую роль (Владимир Онохов).

Егор Москвитин отмечает, что в "Китобое" восхищает естественное существование актера в кадре и сочетание мифа и документалистики в истории.

В картине молодой охотник Лешка, влюбляется в молчаливую девушку из эротического видеочата. Потом он узнает, что она живет далеко, в Америке. Это его не пугает: после недолгого общения с таинственной незнакомкой парень решается на необычный поступок.

Приз за лучший сценарий достался "Конференции" Ивана И. Твердовского - еще одному участнику Венецианского фестиваля.

Иван И. Твердовский признавался в интервью РИА Новости, что замысел фильма возник два с половиной года назад, а когда он писал сценарий, то собирал интервью, из которых брал эмоциональные вещи. "Не с точки зрения исторического факта, как это происходило в начале, середине и в конце, а что человек ощущал", - пояснил режиссер.

Огромное внимание досталось фильму "Человеке из Подольска". Но комедию Семена Серзина отметили только за лучшую музыку, хотя многие считают, что лента достойна и Гран-при, и приза за мужскую роль. Возможно, картину ждет такой же статус культовой, как победителя "Кинотавра" 2006 года, "Изображая жертву".

Картина "Женский след" осталась в номинациях за лучший дебют и операторскую работу. Мелодраму Анны Меликян "Трое" отметили за операторскую работу. Специальный приз жюри "За юмор, гражданскую смелость и любовь к зрителям" получил фильм "Глубже!" Михаила Сегала с Александром Палем, Любовью Аксеновой, Олегом Гаасом. ​Приз зрительских симпатий получил фильм "Доктор Лиза". 

Последние новости

НАВЕРХ
Back