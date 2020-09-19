"Любовник Максима Галкина": об этом Шепелеву сказала Пугачева

"Самый нелепый слух обо мне… Совершенно не слежу за слухами обо мне, но все равно остаюсь в курсе благодаря "добрым" людям, которые говорят: "А ты слышал?.." - объяснил Дмитрий.

Он полагает, что людям просто удобно верить слухам и принимать их за чистую монету.

"Самый нелепый? Что я любовник Максима Галкина. А знаете, кто рассказал мне об этом? Алла Борисовна. Представьте степень моей растерянности", - признался Шепелев.

В своей жизни Дмитрий не жалеет ни о чем. Он считает, что нужно успеть совершить как можно больше ошибок, чтобы получить опыт. По его мнению, мужчина "всегда должен отвечать за свои решения и поступки".

Шепелев гордится своим сыном и отмечает, что никогда не брал взятки. От стресса ему помогают спорт и вино. Сейчас он мечтает об "увлеченной работе и востребованности до старости, об активности до самого конца жизни."

Напомним, в ноябре 2019 года Дмитрий Шепелев подтвердил роман с дизайнером Екатериной Тулуповой, но слухи об их отношениях ходили еще с 2017 года.

Галерея: Дмитрий Шепелев