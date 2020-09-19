Сб, 19.09.2020
Невозможно писать "правоохранители", когда дубинкой бьют девушку. Это информационная война. Бей врага его же оружием. Мы вынуждены. Это информационная атака, информационная пропаганда. Мы пропагандируем вещи, которые считаем правильными, всеми доступными методами. Степан Путило, создатель Nexta
Степан Путило, создатель Nexta

"Любовник Максима Галкина": об этом Шепелеву сказала Пугачева

Дмитрий Шепелев

ФОТО: Пресс-фото

Дмитрий Шепелев стал телеведущим нового шоу на ТНТ "Ты как я". Издание PeopleTalk.ru взяло у артиста небольшое интервью. Оказалось, что про телезвезду ходят необычные слухи. 

"Самый нелепый слух обо мне… Совершенно не слежу за слухами обо мне, но все равно остаюсь в курсе благодаря "добрым" людям, которые говорят: "А ты слышал?.." - объяснил Дмитрий. 

Он полагает, что людям просто удобно верить слухам и принимать их за чистую монету.

"Самый нелепый? Что я любовник Максима Галкина. А знаете, кто рассказал мне об этом? Алла Борисовна. Представьте степень моей растерянности", - признался Шепелев.

В своей жизни Дмитрий не жалеет ни о чем. Он считает, что нужно успеть совершить как можно больше ошибок, чтобы получить опыт. По его мнению, мужчина "всегда должен отвечать за свои решения и поступки".

Шепелев гордится своим сыном и отмечает, что никогда не брал взятки. От стресса ему помогают спорт и вино. Сейчас он мечтает об "увлеченной работе и востребованности до старости, об активности до самого конца жизни."

Напомним, в ноябре 2019 года Дмитрий Шепелев подтвердил роман с дизайнером Екатериной Тулуповой, но слухи об их отношениях ходили еще с 2017 года.

Галерея: Дмитрий Шепелев

Подпишись на RUS TVNET в Instagram! Наглядно о важном и не только! 

Последние новости

НАВЕРХ
Back