"Была передозировка, жуткая паническая атака": Стас Пьеха рассказал о наркотическом срыве

Пьеха признался ведущему, что он прожил настолько яркую жизнь, что ему не хочется вернуться ни в какой ее этап. Да, порой - это бывало "стремно, опасно и на грани".

Стас объяснил, что ведь уже не секрет, что он принимал тяжелые наркотики - героин, метадон и прочее. Да, в какой-то момент он поборол зависимость и пытался реализоваться, но шесть лет назад у него вновь был срыв. Хотя с 19 до 34 лет он не принимал никаких веществ. Артист пытался заменить наркотики азартными играми, сексом и т.д.

Пьеха объяснил, что он не мог остановиться. Он "опиушник из 90-х". Певец только наращивал и наращивал количество наркотиков. Все закончилось передозировкой.

"Была передозировка, жуткая паническая атака. А потом выяснилось, что у меня просто инфаркт. Это было на работе, пел на свадьбе. На девятой песне понял, что хочу уйти под пол. Я всю ночь фигачил.. Очень стремно, страшно", - откровенничает Пьха в интервью Вячеславу Манучарову.

Певцу тогда было 35 лет. Он перенес инфаркт на ногах.

По его словам, тогда он вспомнил о сыне и позвонил бывшей жене со словами: "Я умираю, передозировка". Он попросил услышать сына, его голос. "Я слушал его и рыдал. Самое страшное было, когда мне сказали, что у меня может быть разрыв сердца" , - вспоминает музыкант.

Он понял, что он очень хочет жить. Пьеха захотел жить по-другому.

"Моя болезнь - это аллергия на наркотики..." - объяснил Стас.

Он не отрицает, что он зависимый человек. Ему сложно испытывать чувства. Певец только сейчас учится жить и переживать эмоции.

Напомним, ранее внук Эдиты Пьехи стал героем программы Бориса Корчевникова "Судьба человека", в которой рассказал о неидеальной жизни и наркозависимости. Как признался Стас, с раннего детства ему не хватало внимания родителей. Мама приезжала домой всего на несколько дней, а потом снова отправлялась на длительные гастроли. В результате Пьеха стал курить и принимать алкоголь с 13-летнего возраста. После у него начались проблемы с тяжелыми наркотиками, о которых близкие даже не догадывались.

Видео: интервью со Стасом Пьехой