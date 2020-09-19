Сб, 19.09.2020
На самом деле, по секрету, люди массово вышли не после выборов, а после избиений. После выборов в Минске было 7-10 тысяч, а когда несколько дней людей били, начали массово выходить девушки, образовываться цепи солидарности - это и стало толчком. Степан Путило, создатель Nexta
Степан Путило, создатель Nexta

В Сети появились снимки со свадьбы Анны Седоковой и Яниса Тиммы

Анна Седокова и Янис Тимма

ФОТО: https://www.instagram.com/khimkibasket/

18 сентября в эфире шоу "Вечерний Ургант" певица Анна Седокова и латвийский баскетболист Янис Тимма признались, что сыграли свадьбу. Сейчас в Сети уже доступны фотографии со скромной церемонии. 

Известно, что торжество прошло 6 сентября в близком кругу. Пара не планировала никому рассказывать. Родители знаменитостей узнали об этом только на следующий день. 

"Это было самое секретное задание за всю мою жизнь! Совершено секретно и главное быстро. Два иностранца в России, два безумного влюбленных человека и сделать невозможное возможным, и главное 6 сентября!" - отметила свадебный организатор Катерина Минкевич. 

Посмотрите, какие они красивые и счастливые!

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