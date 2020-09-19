В Сети появились снимки со свадьбы Анны Седоковой и Яниса Тиммы

Известно, что торжество прошло 6 сентября в близком кругу. Пара не планировала никому рассказывать. Родители знаменитостей узнали об этом только на следующий день.

"Это было самое секретное задание за всю мою жизнь! Совершено секретно и главное быстро. Два иностранца в России, два безумного влюбленных человека и сделать невозможное возможным, и главное 6 сентября!" - отметила свадебный организатор Катерина Минкевич.