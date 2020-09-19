В ноябре 1927 года серые будни Парижа и пыльный богемный дух взорвал вывешенный на улице плакат о визите "шоколадной кошечки" в сопровождении оригинального джазового оркестра.

Это была на то время неизвестная двадцатилетняя Жозефина Бейкер, которая все-таки сумела удивить искушенных парижан совсем свежим и горячим южным духом.

Впрочем, год назад ее выступление в Вене оценили по-разному, скорее с непониманием и осуждением, так как темнокожих женщин не привыкли видеть на звездном пьедестале.

Социал-демократы выступили против танцовщицы даже при посредничестве прессы, назвав это наглым бесстыдством и абсурдом. 2

Однако с бунтарским духом Парижа и неутолимым поиском экзотики все было совсем иначе. После шоу Жозефины, которое она провела в банановой юбочке, публика Moulin Rouge долго стояла на ногах, свистя и громко аплодируя.

Парижскую элиту соблазнил неповторимый танец темнокожей дивы. Да, так она родилась - новая звезда сцены Жозефина Бейкер. 2

Данная ей природой способность быстро двигать бедрами, что является своеобразной отсылкой к современному тверку, затмила умы многих, заставив как под гипнозом смотреть, как двигается юбочка из бананов.

Художники и интеллектуалы того времени называли ее "Черной Венерой", "Черной жемчужиной" и "Бронзовой Венерой". 2

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Публика не знала, что делать с магнетической привлекательностью и эротизмом Жозефины и в то же время - со своим отвращением. Современница Бейкер, антрополог Эши Робесон назвала это "по-смешному вульгарными... взмахами", а писатель Эрнест Хэмингуэй вспоминал ее как "самую сенсационную женщину, которую он когда-либо видел. Или увидит".

"В то время общество жило в безумную эпоху - было доступно все, чего только можно было захотеть - кокаин, героин, опиум, чарльстон, музыка, девочки, джаз, алкоголь...

Это было безумие, и Жозефина стала воплощением, олицетворением и уведомлением этого времени", - рассказал приемный сын танцовщицы Жан Клод Бейкер. 2

Жозефина получила 14 000 любовных писем и 2000 предложений о замужестве. Мир сходил по ней с ума. 2

Бейкер была не только танцовщицей, она стала первой известной темнокожей голливудской актрисой, комиком, певицей, пионером гражданских прав, французским шпионом, пилотом и даже владелицей личного ресторана.

Занятный факт относительно обладательницы банановой юбочки: говорили, что она во время войны сбежала из Парижа, заранее приобретя тяжело доступный бензин в необходимом количестве и сохранив его до дня, когда придется бежать от немецкой армии. Как? В бутылках для шампанского! Известно, что Жозефина употребляла очень много шампанского, поэтому никто и глазом не моргнул, увидев ее багажник, наполненный бутылками.

Как танцовщица Бейкер использовала свою сексуальность и гиперактивность, чтобы манипулировать фантазиями сексистов и расистов, и создала себе платформу, сносящую социальные касты и стереотипы.

Жозефина и ее танец в банановой юбочке служили иконой и символом джаза и эпохи art deco, поэтому по-прежнему символически изображается в искусстве.

В карикатурах

В художественных работах

В украшениях книжных обложек

В работах уличных художников

И на модной сцене Жан-Поля Готье

В скульптурах

В ночных бурлеск-клубах все чаще ставится популярный танец Жозефины Бейкер.