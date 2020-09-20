Вс, 20.09.2020
Сейчас я парень, у которого дрожат ноги, когда он идёт по лестнице, но зато он думает: "о, это ж лестница! По ней поднимаются. Пожалуй, надо поискать лифт". А раньше бы просто тупо стоял и смотрел. Алексей Навальный
Алексей Навальный

К 2030 году Lego заменит пластик в своих конструкторах на перерабатываемые материалы

Иллюстративное фото

ФОТО: pexels.com

Компания Lego планирует к 2030 году перейти на полностью перерабатываемые материалы для изготовления кирпичиков и других деталей своих конструкторов, сообщает пресс-служба компании.

Как известно, сейчас конструкторы Lego полностью состоят из пластиковых деталей, но в следующие три года компания финансирует 400 млн долларов в модернизацию производства, чтобы к следующему десятилетию полностью перейти на экологичные материалы.

Более того, к 2025 году Lego начнет использовать только экологичную упаковку — бумажные пакеты.

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