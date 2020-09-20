Умер ведущий "Русского лото" Михаил Борисов

19 сентября на 72-ом году жизни скончался российский и советский телеведущий Михаил Борисов. Об этом пишет РИА "Новости".
19 сентября Борисова увезли прямо со съемочной площадки он был госпитализирован, но медики не смогли его спасти.
До этого сообщалось, что телеведущего госпитализировали в одну из клиник Москвы. По данным Telegram-канала "112", у Борисова было диагностировано воспаление легких. Врачи ввели его в медикаментозную кому и подключили к искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Ранее представитель "Столото" рассказала РИА Новости, что телеведущий попал в больницу после того, как его состояние резко ухудшилось во время съемок программы "У нас выигрывают". Также появилась информация, что врачи приняли решение ввести его в медикаментозную кому.
Михаил Борисов в 1990 году был главным режиссером московского драматического театра "Глобус". Больше всего известен зрителям в качестве ведущего "Русского лото".
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