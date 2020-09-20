Умер ведущий "Русского лото" Михаил Борисов

19 сентября Борисова увезли прямо со съемочной площадки он был госпитализирован, но медики не смогли его спасти.

До этого сообщалось, что телеведущего госпитализировали в одну из клиник Москвы. По данным Telegram-канала "112", у Борисова было диагностировано воспаление легких. Врачи ввели его в медикаментозную кому и подключили к искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Ранее представитель "Столото" рассказала РИА Новости, что телеведущий попал в больницу после того, как его состояние резко ухудшилось во время съемок программы "У нас выигрывают". Также появилась информация, что врачи приняли решение ввести его в медикаментозную кому.

Михаил Борисов в 1990 году был главным режиссером московского драматического театра "Глобус". Больше всего известен зрителям в качестве ведущего "Русского лото".