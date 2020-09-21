СМИ: Том Харди станет новым Джеймсом Бондом

На ноябрь назначена премьера фильма "Не время умирать" (No Time To Die) с Дэниелом Крейгом. СМИ сообщают, что его на посту Джеймса Бонда сменит Том Харди. Об этом пишет The Vulcan Reporter.
Известно, что Харди уже утвержден на роль, хотя официально объявить о его назначении собирались в ноябре. Если премьеру отложат, то нового исполнителя роли Бонда назовут, самое позднее, в начале 2021 года.
LadBible пишет, что режиссер Кристофер Нолан хвалил работу Харди. Он снял его в картине "Дюнкерк". Еще в 2017 году он заметил, что в роли агента 007 актер "был бы потрясающим, если бы действительно захотел этого".
Премьера "Не время умирать" намечена на 12 ноября.
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