СМИ: Том Харди станет новым Джеймсом Бондом

Известно, что Харди уже утвержден на роль, хотя официально объявить о его назначении собирались в ноябре. Если премьеру отложат, то нового исполнителя роли Бонда назовут, самое позднее, в начале 2021 года.

LadBible пишет, что режиссер Кристофер Нолан хвалил работу Харди. Он снял его в картине "Дюнкерк". Еще в 2017 году он заметил, что в роли агента 007 актер "был бы потрясающим, если бы действительно захотел этого".

Премьера "Не время умирать" намечена на 12 ноября.