Звездные выходные: яркая Серябкина, дерзкая Ира Смелая и принцесса Катя Кищук

Еженедельно RUS TVNET рассказывает о том, как звезды провели свои выходные.
Кристина Асмус блистала на "Кинотавре"
Самолетная Светлана Лобода
Трогательная Саша Бортич
Блогер Ира Смелая в образе крутой ковбойши
Вокалист группы "Нервы" Женя Мильковский перед покупкой автомобиля
Рита Дакота скучает по дочери
Равшана Куркова притворяется статуей
Солнечная Виктория Дайнеко
Екатерина Варнава и ее красивые ноги
Лена Темникова сделала челку
Полина Гагарина в дороге
Сергей Жуков с женой и сыном
Юлия Михалкова в коже
Маша Миногарова и танцы
Этот снимок Филиппа Киркорова стоит посмотреть только из-за его наряда
Анфиса Чехова словно в декорациях сериала "Игра престолов"
Юлианна Караулова тоже выбрала кожаный наряд
Настя Ивлеева притворилась арестантом
Женя Любич борется за чистоту пляжей
Константин Богомолов и его коллеги в работе
Евгений Петросян и песик
Стас Пьеха на релаксе
Евгений Чичваркин и активный отдых в Копенгагене
У Ольги Орловой новая стрижка
Ольга Серябкина в розовом наряде
Катя Кищук почти принцесса
Татьяна Мингалимова в лучах солнца
Демис Карибидис и его кинодочь
Соня Таюрская принимает ванну, не снимая часы
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