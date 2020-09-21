Звездные выходные: яркая Серябкина, дерзкая Ира Смелая и принцесса Катя Кищук

Кристина Асмус блистала на "Кинотавре"

Самолетная Светлана Лобода

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Вокалист группы "Нервы" Женя Мильковский перед покупкой автомобиля

Рита Дакота скучает по дочери

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Солнечная Виктория Дайнеко

Екатерина Варнава и ее красивые ноги

Лена Темникова сделала челку

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Юлия Михалкова в коже

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Этот снимок Филиппа Киркорова стоит посмотреть только из-за его наряда

Анфиса Чехова словно в декорациях сериала "Игра престолов"

Юлианна Караулова тоже выбрала кожаный наряд

Настя Ивлеева притворилась арестантом

Женя Любич борется за чистоту пляжей

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Евгений Петросян и песик

Стас Пьеха на релаксе

Евгений Чичваркин и активный отдых в Копенгагене

У Ольги Орловой новая стрижка

Ольга Серябкина в розовом наряде

Катя Кищук почти принцесса

Татьяна Мингалимова в лучах солнца

Демис Карибидис и его кинодочь

Соня Таюрская принимает ванну, не снимая часы