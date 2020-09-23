Том Харди: его борьба с наркозависимостью, дружба с Ди Каприо и любовь к собакам

Модельная внешность

Мало кто может не заметить привлекательность британца. Оказывается, Харди мог стать успешной моделью. Издание Film.ru пишет, что в 1998 году он участвовал в телешоу для моделей The Big Breakfast. В эфире Том признался, что планирует снять собственный короткометражный фильм, обожает Гарри Олдмана и не любит футбол. Именно тогда он и победил. Будущей звезде предложили контракт с агентством Models One, но он быстро понял, что модельный бизнес не для него, и подался в кино.

Влиятельные друзья

Ходят слухи, что Тому помогли в продвижении по карьерной лестнице. Он учился актерскому мастерству вместе с Майклом Фассбендером в Лондонском центре драмы, а преподавал там сэр Энтони Хопкинс. После учебы оба актера сыграли в сериале HBO "Братья по оружию". Еще одним его другом называют Леонардо Ди Каприо. Они подружились на съемках "Начала" Кристофера Нолана. Любопытный факт: именно Лео вынудил Харди прочитать сценарий к "Выжившему" и согласиться на роль.

Самоирония и спор с Ди Каприо

Том Харди является обладателем премии BAFTA и номинантом на "Оскар". Кстати, вот с последним был забавный случай. На съемках картины "Выживший" Харди поспорил с Леонардо Ди Каприо, что его не номинируют: тот, кто проиграет, должен сделать татуировку, которую придумает победитель. В итоге Том не получил "Оскар", но был номинирован. Лео загадал ему татуировку с надписью "Лео знает все", но Харди до сих пор ее не сделал, потому что, по его мнению, идея Ди Каприо - "полный отстой".

Но все равно Том обладает удивительной самоиронией. В 2000-х годах у него была страница в MySpace, и он там публиковал смешные полуобнаженные снимки, корчил рожи и демонстрировал свои татуировки. Фотографии даже стали вирусными и обросли мемами, но Харди это никак не смущает.

Cuando necesito animarme recuerdo las fotos del Myspace de Tom Hardy pic.twitter.com/sJ1DGtugAu — angry bi captain🌈 (@standxbrave) May 27, 2017

Наркозависимость

Мало кто знает, но наркозависимым Том стал уже в 13 лет. Тогда он принимал галлюциногены, а 16 лет погряз в алкоголизме и сидел на крэке. В 2003 году его нашли на улице в собственной рвоте и крови. После выхода фильма "Звездный путь: Возмездие" он все-таки решил пройти курс реабилитации. Харди справился за 4 недели и с тех пор не принимает ничего. Теперь он помогает другим побороть свои зависимости.

Ответственный подход к роли

Значимой в карьере Тома стала роль в фильме Николаса Виндинга Рефна "Бронсон". Для нее ему пришлось набрать массу, как и для картины "Воин".

"Для "Воина" мне приходилось тратить в день 2 часа на тренировки по боксу, 2 часа на муай-тай, 2 часа на джиу-джитсу, 2 часа на хореографию и 2 часа на работу с весами - и так каждый день в течение 8 недель. Не знаю, как люди занимаются этим ежедневно. Перед "Бронсоном" все было веселее. Для роли я просто ел шоколад и пиццу, поднимал и спускал своего друга по лестнице, играл в Xbox, побрился налысо и отрастил усы", - цитирует актера Film.ru.

Том полагал, что именно роль преступника в "Бронсоне" повлияла на Кристофера Нолана, который потом пригласил Харди в картины "Начало" и "Темный рыцарь: Возрождение легенды". Но оказалось, Нолан не смотрел "Бронсона", но оценил "Рок-н-рольщика" Гая Ричи.

Харди не только снимается, но и пишет сценарии. В 2017 году он вместе с отцом написал сценарий к мини-сериалу "Табу". И исполнил там главную роль.

Любовь к собакам

Собаки - это самая большая любовь Тома Харди. И за эту любовь он еще больше любим поклонниками. На его странице в Instagram множество фото с чудеснейшими собаками.