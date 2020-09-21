"Рижский бал" празднует пятилетний юбилей

Грандиозное мероприятие традиционно пройдет в изысканных интерьерах Дома Черноголовых, где под аккомпанемент избранных классических и танцевальных музыкальных произведений в исполнении симфонического и джазового оркестров гости проведут незабываемый вечер.

ФОТО: Пресс-фото

К юбилейному событию организаторы "Рижского бала" подготовили особую праздничную программу, в которой примут участие лауреаты премии года Латвии по танцам - солистка балета ЛНО Юлия Брауэр и хореограф Милана Комарова; обладатели высшей государственной награды Латвии в области музыки "Большой музыкальный приз" - оперная певица Илзе Гревеле-Скарайне и дирижер Атварс Лакстигала; прославленные латвийские оперные исполнители - Эвита Тетеровска и Наурис Индзерис; многократные чемпионы Латвии по спортивным танцам Эрнест Аксель Димант и Мария Пащенко и другие. Гостей мероприятия также ожидают выступления юных балерин - учениц танцевальной академии, руководителем которой является знаменитый хореограф и художественный руководителя "Рижского бала" Талис Силс, и вальс в исполнении учеников школы Exupery International School - будущих дебютантов.

В роли ведущего "Рижского бала 2020" выступит популярный латвийский шоумен Армандс Симсонс.

ФОТО: Пресс-фото

Специальное осеннее меню для гостей "Рижского бала" разработал шеф 36. Line restaurant Лаурис Алексеев. Изысканные напитки, в том числе, "стильное" шампанское Piper-Heidsieck предоставит компания Amber Distribution Latvia, питьевую воду высшего качества – компания Venden. Импозантный бариста предложит все разновидности высококачественного ароматного кофе старейшего итальянского бренда Hausbrandt, основанного в 1892 году и завоевавшего миллионы поклонников по всему миру, в числе которых и посетители Венской оперы. Деcерт юбилейного "Рижского бала" будет не только вкусным, но и полезным - торт от кондитерcкой компании Raw Cake не содержит сахара, лактозы и глютена.

Благодаря содействию MGL ART Consultants гости "Рижского бала" получат возможность во время мероприятия посетить выставку картин культовых американских художников эпохи Поп-арт 60-х, 70-х и 80-х годов: Энди Уорхола, Роя Лихтинштейна, Джеймса Розенквиста, Роберта Стэнли, Малкольма Морли, Мэла Рамоса и других.

Студия декора Sajūtu Aleja, компания Ver Noma и дизайн-студия воздушных шаров Helium.lv придадут величественным залам Дома Черноголовых праздничную атмосферу, а роскошные цветы от салона King’s Flowers станут великолепным украшением. Каждой гостье в конце вечера будет преподнесен особый подарок – роза в изящной стеклянной колбе от Infinity Roze.

"Отдельное спасибо хочу сказать нашей команде, которая делает всё, чтобы бал прошел на высшем уровне, с соблюдением всех мер безопасности. Конечно же, отдельной благодарности достойны наши гости, которые выбирают путь красоты и оптимизма. Уверена, что "Рижский бал" придаст сил и зарядит положительными эмоциями всех его участников. Только вместе мы можем продолжать идти вперед!" – говорит патронесса "Рижского бала" Натали Тумшевиц-Эргле.

Натали Тумшевиц-Эргле ФОТО: Пресс-фото

"Рижский бал" откроет первый танец дебютантов - полонез. В этом году дебютанты представлены лучшими школьниками и студентами в возрасте от 17 до 24 лет, учащимися в ведущих латвийских учебных заведениях: Латвийском университете, Рижском университете им. Страдиня, Стокгольмской школе экономики в Риге, Латвийском сельскохозяйственном университете, Рижской государственной немецкой гимназии, Рижской Классической гимназии, RISEBA, ISMA, Хоровой школе рижского Домского собора, Рижской средней школе Nr.86, Рижском строительном колледже, Рижской Кенгарагской средней школе, Амстердамском университетском колледже. По традиции, среди дебютантов будет выбрана пара зрительских симпатий. Блистательные наряды дебютантам предоставит салон Klerr.lv, а об их прическах и макияже позаботятся мастера Studio17 Beauty salon.

Благотворительная акция, направленная на поддержку молодых талантливых музыкантов, лауреатов конкурса "Талант для Латвии", пройдет с сотрудничестве с многолетним партнером бала - "Латвийским детским фондом". В прошлом году помощь получил одаренный виолончелист Рейнис Рудзитис, в этом году все собранные в ходе акции средства будут направлены талантливой латвийской саксофонистке Зане Медведе. Благотворительный аукцион пройдет при участии компании Kazinonoma.lv.

Для создания уникальной атмосферы, во время мероприятия действует строгий дресс-код. Джентльменам стоит заранее позаботиться о черном фраке, смокинге или костюме с подходящей бабочкой. Для дам дресс-код предписывает вечернее платье в пол, а также обязательный аксессуар бального этикета - перчатки. О перчатках для джентльменов позаботятся организаторы "Рижского бала".

Галерея: "Рижский бал"