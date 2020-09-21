Во время творческого вечера участницы музыкального коллектива - Асната Ранцане, Аурелия Ранцане, Илона Дзерве, Лаума Берза, Лаура Лиепиня и Лаура Марта Лиците активно общались со зрителями: отвечали на многочисленные вопросы поклонников, провели своеобразный мастер-класс, на котором весь зал принимал участие в подпевке, а также поделились секретами своего мастерства. Особенно ценным данное событие стало для студентов музыкальных учебных заведений, которые, благодаря поддержке Рижской думы, смогли посетить уникальный мастер-класс и концерт совершенно бесплатно.

"Я очень рада, что наш новый интерактивный проект Viva Latvija! так тепло встретила латвийская публика. Мы благодарны за интересные вопросы, которые поступали по SMS и было очень радостно видеть, как активно зрители из зала задавали вопросы своим любимым артистам!" - говорит вдохновительница проекта, оперная дива Инесса Галанте.

Коллектив Tautumeitas успел завоевать любовь многочисленных поклонников не только в Латвии, но и по всему миру, благодаря самобытному музыкальному формату. Обворожительные вокалистки исполняют народные и современные композиции в стиле традиционного латышского многоголосья в музыкальном сопровождении Станислава Юдина (контрабас), Мартиньша Милевского (ударные) и Элвиса Линтиньша (клавиши). На концерте прозвучали песни из альбома, завоевавшего Приз года музыкальных записей "Золотой микрофон" как "лучший альбом народной и этномузыки" 2019 года, радиохиты Dai citas meitas и Sadziedami, а также новые синглы, выпущенные прошедшим летом.

Также в концерте и мастер-классе приняла участие лауреат ежегодного конкурса "Таланты Инессы Галанте" аккордеонистка Анастасия Зубова.

В роли ведущего и модератора традиционно выступил давний друг "Фонда Инессы Галанте" - очаровательный Валтерс Краузе.

Галерея: На проекте Viva Latvija! выступила этно-группа Tautumeitas