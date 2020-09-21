"Решение принято не мной": после 8,5 лет сотрудничества Долин покинул шоу "Вечерний Ургант"

"В этом сезоне "Вечернего Урганта" меня не будет. Как и в последующих (дай бог программе много лет процветания). После восьми с половиной лет совместной жизни расходимся", - написал Долин на своей странице в Facebook.

Он объяснил, что это решение принято не им и не создателями программы.

"Об остальном спрашивайте не меня", - заметил кинокритик.

Долин признался, что не верил, что задержится в программе так долго. Сначала его все раздражало. Придя в "Останкино", он с порога "объяснил, что ненавидит любое телевидение и Первый канал в частности". Он не понимал юмористических программ и не умел шутить. Но его категоричность и искренность понравились создателям программы.

"Не буду лукавить - "Вечерний Ургант" изменил мою жизнь, превратив в подобие поп-звезды среди кинокритиков. Не уверен, что мне была нужна эта слава: прагматическое применение ей я нашел лишь однажды (но это был важный раз), когда запустил краудфаундинговую кампанию для "Искусства кино". А сколько получил синяков и шишек за выдуманную "продажность" и низкое служение абсолютному злу - не сосчитать", - заметил он.

Антон Долин отметил, что играл в эту игру не ради денег или известности.

"Во-первых, я верил в осмысленность этого дела - еженедельно рассказывать гигантской и по преимуществу очень молодой аудитории о фильмах, которые она в ином случае вряд ли бы посмотрела, от "Жизни Адель" до "Головы-ластик", от "Левиафана" (первое упоминание на Первом - в моей рубрике) до "Моего друга Ивана Лапшина".

Во-вторых, в "Вечернем Урганте" чудесная команда, все-все, от самого Вани Урганта до операторов и гримеров. Внутри Первого канала это какая-то Новгородская республика, чудом уцелевшая посреди мрачного Московского царства. Классные, чуткие, остроумные молодые люди, усилиями которых на федеральном телевидении существует этот островок свободы. Мне было с вами хорошо, и мы не прощаемся", - написал Долин.

Он попросил ему не сочувствовать и не предлагать новую работу. Его по-прежнему можно читать в "Медузе" и в "Искусстве кино", слышать на "Серебряном дожде" (эфиры скоро возобновятся) и видеть на показах Каро-Арт и "ИК".