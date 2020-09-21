Юмор против пандемии. В Риге новый вирус под названием Stand Up!

Но летом снова появилась возможность делать "живые выступления" и латвийские юмористы активно наверстывают упущенное. Дважды в неделю проходят бесплатные "открытые микрофоны" в кафе и барах Риги, где прямо на глазах у зрителей рождаются новые шутки. Результатом усилий стендаперов будет большой отчетный концерт с говорящим названием Stand Up Autumn Hits. Он состоится 25 сентября в 20:00 в рижской киногалерее K. Suns (Elizabetes 83/85).

ФОТО: Пресс-фото

Отчетный концерт - это "сборник" лучших шуток и монологов, написанных за последние месяцы. Своеобразная проверка качества юмора на большой сцене. В концерте примут участие 7 комиков, пятеро выступят на русском языке, один на латышском и один – на английском. Riga Stand Up считает юмор универсальным языком общения и приветствует в своих рядах каждого. Главное, чтобы комика мог понять зритель в зале!

Объединение Riga Stand Up уже 4 года делает качественную комедию на русском (и не только) во всех странах Прибалтики и за её пределами, в его активе сотни открытых микрофонов, десятки больших концертов и выступления на одной сцене со звёздами стендапа первой величины.

Как говорит руководитель объединения Антон Герасимов – комики снова хотят "заразить" рижан позитивным "вирусом" смеха, который поможет людям преодолеть любые сложности, а их немало подбрасывает нам 2020 год.

Естественно, концерт пройдет с соблюдением всех санитарных мер, поэтому количество мест ограничено и организаторы рекомендуют приобретать билеты заранее.

Билеты в продаже в кассах и на сайте www.bilesuserviss.lv

ФОТО: Пресс-фото