"Серьезно трясут". Усилен контроль на границе Беларуси и стран Балтии

Въезжающие в Беларусь с территории Литвы жалуются на непривычно долгие процедуры проверки документов и провозимого товара. Об этом сообщает белорусский портал Tut.by.
По информации канала, еще 10 сентября международные автоперевозчики начали получать неподписанные предупреждения о том, что фуры с прибалтийскими номерами и грузом из стран Балтии будут задерживать на границе для большого досмотра. Информацию об этом Государственный таможенный комитет (ГТК) Беларуси тогда не прокомментировал.
17 сентября президент Беларуси Александр Лукашенко объявил о закрытии границы с Литвой и Польшей, а также об усилении безопасности на границе с Украиной. На следующий день белорусские таможенники сообщили об усилении контроля на границе с ЕС, в особенности в отношении физических лиц. При этом в ГТК подчеркнули, что нормы ввоза товаров не изменились.
Тогда же читатели портала начали сообщать о том, что на границе с Польшей, Литвой и Латвией
водителей фур "серьезно трясут": проверяют наличие нового товара в транспорте, а тех, кто везет груз из стран Балтии, тщательно досматривают - иногда от нескольких часов до нескольких суток.
"Таможенники спрашивали, есть ли какой-либо новый товар, который я везу для себя. У меня были пара кроссовок, шоколадка, гель для душа и две пачки памперсов. На все это пришлось заполнять декларацию. Таможенники сказали, что требуют это в соответствии с Соглашением о порядке перемещения физлицами товаров для личного пользования через границу", - рассказал водитель-международник из Беларуси.
Также стало известно, что некоторым водителям, чтобы не задерживаться на границе, приходилось выбрасывать купленный товар.
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