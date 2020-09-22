Вт, 22.09.2020
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Будущий мэр Риги Стакис рассказал об одной вещи в прошлом, за которую ему стыдно

Мартиньш Стакис

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Следующий возможный мэр Риги Мартиньш Стакис в интервью журналу Ieva рассказал об одной вещи, за которую ему стыдно. 

По признанию Стакиса, в школьное время не он "не слишком хорошо" обращался с одноклассниками и учителями.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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На вопрос, что он такого сделал, Стакис ответил:

"В моем классе был мальчик, чья мама была свиноводом, и он нередко не очень хорошо пах. Из-за этого я его высмеивал... Теперь, когда я взрослый человек, множество раз думал - какой стыд. Честно - в свое время не был самым приятным школьником, скорее главным задирой, что там скрывать. В средней школе, к счастью, немного угомонился". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Полное интервью можно прочитать в журнале Ieva!

Напомним, ранее в интервью изданию экс-депутат Сейма и мать Мартиньша Стакиса - Дагния Стаке - рассказала, что уже полгода преподает в Рижском университете им. Страдиня на кафедре социальных знаний. Она подчеркивает, что вернулась туда, откуда в свое время пришла. Ведь именно из сферы образования она когда-то ушла в политику. Женщина также рассказала о жизни после трагедии, унесшей жизни мужа и свекра. 

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