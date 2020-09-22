Умерла мать Сильвестра Сталлоне

Она ушла из жизни во сне. Другие детали смерти не приводятся. О кончине сообщил младший брат актера Фрэнк Сталлоне.

"Этим утром мы с братьями потеряли нашу маму Джеки Сталлоне… Она была замечательной женщиной, которая каждый день работала, полная мужества и бесстрашия. Она умерла во сне, как и хотела. Мой брат Сильвестр всю жизнь заботился о ней как о королеве. Мы все любили ее и ее желание выжить и победить. Я всегда буду скучать по тебе, мама", - написал Фрэнк Сталлоне в Instagram-аккаунте.

Жаклин Сталлоне была известна как астролог, танцовщица, а также промоутер женского рестлинга. У женщины было множество пластических операций.

Ее предки по отцовской линии эмигрировали в США из Одессы в 1888 году, но сама Жаклин родилась в Вашингтоне. Женщина воспитала троих детей: Сильвестра Сталлоне, музыканта и певца Фрэнка Сталлоне, а также актрису Тони Д’Альто. Ее Тони скончалась в 2012 году после долгой борьбы с раком легких.