На ТНТ стартовало новое музыкальное шоу "Пой без правил"

Премьера прошла 20 сентября в 21:00 на ТНТ!

"Пой без правил" не просто новое шоу, а настоящий сольный концерт одного из топовых артистов. Здесь все, как на Уэмбли или в Олимпийском - огромная и шумная толпа поклонников, яркий свет и живой звук. Да, самое главное, здесь еще Андрей Аверин, Зураб Матуа и Дмитрий "Люсек" Сорокин, которые будут тестировать память, дикцию, реакцию, вокальные и танцевальные способности звезд через различные безумные задания. А ведущий шоу - самый большой тролль и прожарщик на российском ТВ Илья Соболев будет помогать звездам пройти все испытания.

Андрей Аверин: "Наши артисты сильно истосковались по концертам, поэтому мы вернем им то, что отобрал карантин - гонорары и фанеру. Шутка. Мы вернем им неповторимую атмосферу большого праздника и с удовольствием вместе с миллионами зрителей ТНТ побываем на их сольном выступлении. Взамен попросим всего-ничего, немного самоиронии".

В центре каждого выпуска - одна российская поп-звезда, которой предстоит пройти шесть сумасшедших испытаний и допеть свой хит до конца. Получится ли у нее одновременно петь и отвечать на сообщения в телефоне или попадать в фонограмму, которая внезапно будет ускоряться и замедляться? А может быть у нее откроется сверхъестественная способность и она сможет не только петь, но и танцевать под собственные хиты?

Зураб Матуа: "Говорят, что талантливый человек - талантлив во всем! Вот мы и проверим, может все это байки? На самом деле мы планируем просто отлично провести время, подурачиться, посмеяться и вместе со звездами спеть известные всем суперхиты. Хотя, шутки в сторону, на кону максимально серьезный приз. Сольный концерт в новогоднюю ночь на федеральном канале! Вот это настоящая награда для хорошего артиста. После таких эфиров гастроли будут расписаны еще на пару лет вперед".

Гарик Мартиросян: "Идея возникла в 2016 году. У нас с Зурабом Матуа, Андреем Авериным и Димой Сорокиным была давняя мечта соединить юмор и музыку в соревновательное действие. Перебирали много вариантов, и после долгих опытов мы пришли к идее шоу "Пой без правил" - шоу, в котором наши любимые звезды эстрады получают шанс проявить себя не только в музыке, но и в других видах искусства. Конкурсы устроены таким образом, что звезда помещается в непростые и неудобные условия, в которых и раскрывается внутренний характер человека, его юмор, реакция, пластика тела, способность быстро реагировать на новые обстоятельства. Это и рождает новые эмоции, за которыми интересно следить. В любом случае, в нашем шоу, как и на Олимпиаде, главное, не победа, а участие!

Смотри новое музыкально-развлекательное шоу "Пой без правил" с 20 сентября на ТНТ!

Галерея: Шоу "Пой без правил"