Напавший на сооснователя группы "Ляпис Трубецкой" получил 5 лет колонии

Мужчину признали виновным в причинении смерти по неосторожности. Также Шукан должен будет заплатить 10 тысяч рублей сестре Владыко и 30 тысяч - его матери в качестве компенсации морального ущерба (около 11 тысяч евро).

Шукан свою вину признает и не отрицает, что у него с музыкантом возник конфликт в баре. Он говорил следствию, что ударил Владыко только один раз, после этого удара Руслан упал.

СМИ сообщают, что у музыканта были обнаружены травмы от воздействия твердым предметом, но Шукан утверждает, что к этим травмам он отношения не имеет. Мать Руслана сказала журналистам, что надеялась, что нападавшему дадут 10 лет, а прокурор просил 11.

Напомним, Известно, что 6 июня 2019 года Владыко был ограблен и избит в Минске. Об этом рассказали сами музыканты на своей странице в Facebook. Коллеги сообщили, что музыкант получил черепно-мозговую травму и впал в кому. 19 января 2020 года Руслан умер в больнице, не приходя в сознание. Ему было 45 лет.

Руслан "Пан" Владыко был одним из основателей белорусской группы "Ляпис Трубецкой". После распада коллектива, в 2014 году он стал гитаристом коллектива Trubetskoy.