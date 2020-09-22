Напавший на сооснователя группы "Ляпис Трубецкой" получил 5 лет колонии

По делу о нападении на сооснователя "Ляписа Трубецкого" Руслана Владыко, который скончался от нанесенных травм, был вынесен приговор. Обвиняемый Сергей Шукан получил пять лет колонии строгого режима. Об этом пишет "Медуза" со ссылкой на "Европейское радио для Белоруссии".
Мужчину признали виновным в причинении смерти по неосторожности. Также Шукан должен будет заплатить 10 тысяч рублей сестре Владыко и 30 тысяч - его матери в качестве компенсации морального ущерба (около 11 тысяч евро).
Шукан свою вину признает и не отрицает, что у него с музыкантом возник конфликт в баре. Он говорил следствию, что ударил Владыко только один раз, после этого удара Руслан упал.
СМИ сообщают, что у музыканта были обнаружены травмы от воздействия твердым предметом, но Шукан утверждает, что к этим травмам он отношения не имеет. Мать Руслана сказала журналистам, что надеялась, что нападавшему дадут 10 лет, а прокурор просил 11.
Напомним, Известно, что 6 июня 2019 года Владыко был ограблен и избит в Минске. Об этом рассказали сами музыканты на своей странице в Facebook. Коллеги сообщили, что музыкант получил черепно-мозговую травму и впал в кому. 19 января 2020 года Руслан умер в больнице, не приходя в сознание. Ему было 45 лет.
Руслан "Пан" Владыко был одним из основателей белорусской группы "Ляпис Трубецкой". После распада коллектива, в 2014 году он стал гитаристом коллектива Trubetskoy.
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