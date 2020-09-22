Вт, 22.09.2020
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Алексей Навальный о первых воспоминаниях после комы

Вокалист белорусской метал-группы Gods Tower получил восемь суток ареста

ФОТО: https://www.instagram.com/soloway_photography/

Вокалист белорусской метал-группы Gods Tower Владислав Новожилов получил восемь суток ареста. Об этом пишет TUT.by со ссылкой на Алеся Таболича, основателя группы Znich и одного из экс-претендентов на пост президента Беларуси.

Вечером, 19 сентября, белорусский музыкант Александр Помидоров давал бесплатный концерт для жителей Минска в районе улицы Ангарской. На выступлении появился вокалист белорусской группы Gods Tower Владислав Новожилов (псевд. - Lesley Knife). Он просто пришел поддержать коллегу. После выступления обоих музыкантов задержали силовики.

Помидорову и Новожилову дали по восемь суток: их признали виновными "в нарушении порядка организации или проведения массовых мероприятий" (ст. 23.34 КоАП).

TUT.by пишет, что за два дня до концерта, 17 сентября, Алесь Таболич и Александр Помидоров присутствовали на круглом столе, участники которого попытались разработать "народную программу развития" будущего Беларуси.

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