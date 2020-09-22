Вокалист белорусской метал-группы Gods Tower получил восемь суток ареста

Вечером, 19 сентября, белорусский музыкант Александр Помидоров давал бесплатный концерт для жителей Минска в районе улицы Ангарской. На выступлении появился вокалист белорусской группы Gods Tower Владислав Новожилов (псевд. - Lesley Knife). Он просто пришел поддержать коллегу. После выступления обоих музыкантов задержали силовики.

Помидорову и Новожилову дали по восемь суток: их признали виновными "в нарушении порядка организации или проведения массовых мероприятий" (ст. 23.34 КоАП).

TUT.by пишет, что за два дня до концерта, 17 сентября, Алесь Таболич и Александр Помидоров присутствовали на круглом столе, участники которого попытались разработать "народную программу развития" будущего Беларуси.