Вокалист белорусской метал-группы Gods Tower получил восемь суток ареста

Вокалист белорусской метал-группы Gods Tower Владислав Новожилов получил восемь суток ареста. Об этом пишет TUT.by со ссылкой на Алеся Таболича, основателя группы Znich и одного из экс-претендентов на пост президента Беларуси.
Вечером, 19 сентября, белорусский музыкант Александр Помидоров давал бесплатный концерт для жителей Минска в районе улицы Ангарской. На выступлении появился вокалист белорусской группы Gods Tower Владислав Новожилов (псевд. - Lesley Knife). Он просто пришел поддержать коллегу. После выступления обоих музыкантов задержали силовики.
Помидорову и Новожилову дали по восемь суток: их признали виновными "в нарушении порядка организации или проведения массовых мероприятий" (ст. 23.34 КоАП).
TUT.by пишет, что за два дня до концерта, 17 сентября, Алесь Таболич и Александр Помидоров присутствовали на круглом столе, участники которого попытались разработать "народную программу развития" будущего Беларуси.
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