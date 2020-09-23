Руководители религиозной общины Виссариона арестованы на два месяца

Центральный районный суд Новосибирска арестовал на два месяца основателя религиозной общины "Церкви последнего завета" Виссариона (Сергея Торопа), сообщает "Медуза" со ссылкой на ТАСС.
Также на два месяца были арестованы его помощники - Владимир Ведерников и Вадим Редькин.
Виссарион в суде заявил, что невиновен.
"Из того, что я прочел, я не только полностью не согласен с пунктами обвинения, я даже полностью отрицаю детали, которые там упоминаются", - цитирует его слова "Коммерсант".
Ранее сообщалось, что в Красноярском крае сотрудники ФСБ и Следственного комитета провели масштабную операцию, в ходе которой был задержан руководитель секты Сергей Тороп, называющий себя Виссарионом, а также двое его помощников - Вадим Редькин и Владмир Ведерников.
Подпишись на RUS TVNET в Telegram! Максимально коротко о самом важном!