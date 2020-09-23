Руководители религиозной общины Виссариона арестованы на два месяца

Также на два месяца были арестованы его помощники - Владимир Ведерников и Вадим Редькин.

Виссарион в суде заявил, что невиновен.

"Из того, что я прочел, я не только полностью не согласен с пунктами обвинения, я даже полностью отрицаю детали, которые там упоминаются", - цитирует его слова "Коммерсант".

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае сотрудники ФСБ и Следственного комитета провели масштабную операцию, в ходе которой был задержан руководитель секты Сергей Тороп, называющий себя Виссарионом, а также двое его помощников - Вадим Редькин и Владмир Ведерников.