Секрет идеальных картофельных блинов: что учитывать при готовке?

Картофель можно тереть как на крупной, так и на мелкой терке. Мясорубка, блендер и кухонный комбайн - тоже подойдут! Главное то, какой структуры вы хотите добиться. Блины, картофель для которых перетерт более мелко, будут мягче и однороднее. Если же картофель натереть на более крупной терке, то блины получатся более хрустящими.

Также всем известно, что со временем свеженатертый картофель становится серого цвета, а иногда даже синего. Этот неприятный тон может сохраниться, когда вы приготовите драники.

Как избежать смены цвета?

Почистите 1-2 картофелины и сразу же натрите их. Добавьте измельченный лук - он не позволит картошке стать темной и придаст вкус драникам.

Вместо лука также можно добавить несколько ложек сметаны - она не позволит картошке быстро потемнеть, а также сделает блины более нежными.

Еще несколько секретов

В классический рецепт картофельных блинов включены яйца, но можно обойтись и без них. Если в картофеле достаточно крахмала, оладьи не развалятся.

Мука может сделать картофельные оладьи слегка "резиновыми". Чтобы этого избежать, вместо пшеничной муки можно использовать картофельный крахмал.