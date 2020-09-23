Приложения для женского здоровья: как найти самое подходящее себе?

Как здесь могут помочь смартфоны и умные часы, объясняют гинеколог Инета Васараудзе и специалист по технологиям Мальвине Блитсоне.

Запись информации, касающейся здоровья, физической активности и эмоционального благополучия на смартфоны уже не редкость, например, уже давно существуют приложения для отслеживания изменений веса, количества шагов, сделанных в день, съеденных блюд и т. д. Менструальный цикл также входит в число данных, которые мы можем хранить в электронном виде, чтобы нам не нужно было их запоминать. В конечном итоге эта информация дает ценный обзор, который позволяет сделать выводы как для себя, так и для специалистов здравоохранения.

Гинеколог Инета Васараудзе утверждает, что запись менструального цикла очень важна, так как память часто может подвести. "Мы часто видим это при беременности, когда все менструации записываются, но забыта одна - та самая главная. В настоящее время уже есть достоверные научные данные о том, что срок родов, рассчитанный по данным приложения, имеет тенденцию быть значительно более точным, чем тот, который определяется другими методами", - отмечает врач.

Для женщин популярны приложения календарного типа, позволяющие отслеживать свой цикл, фертильные и бесплодные дни, симптомы ПМС, с напоминаниями о предстоящем цикле или графике приема лекарств. Врач частной клиники Вазарауде заметила, что приложения чаще всего используются для прогнозирования фертильных дней: "Женщины с нерегулярными менструациями не могут полагаться на это, потому что это математический расчет, сделанный на основе введенной статистики".

По словам специалиста по продуктам Samsung Мальвине Блитсоне, преимущества таких женских приложений в основном связаны с их удобством в повседневной жизни - информация собирается и хранится, всегда под рукой, что позволяет легко предсказать начало следующей менструации и соответствующим образом спланировать свои повседневные действия. Доктор Инета Васараудзе подчеркивает возможность дополнительно указывать различные симптомы, такие как продолжительность менструации, степень кровотечения — это позволяет вовремя обнаружить возможные проблемы со здоровьем. Такие приложения также будут полезны семьям, планирующим пополнение.

Как найти самое подходящее для себя?

Как объясняет Мальвине, в настоящее время существует довольно широкий выбор бесплатных и платных приложений, в основном на английском языке. Чтобы найти то, которое Вам больше всего подходит, все, что Вам нужно сделать, это ввести ключевые слова в поисковике приложений, например Period Tracker, и ознакомиться с предложением.

Специалист Samsung также собрала несколько популярных примеров, которые стоит загрузить и протестировать на практике, таких как Flo, Woman Log, My Calendar, Clue un Period Tracker, при этом она рекомендует попробовать функции приложения Health, уже встроенное в телефоны Samsung, или приложение Glow. Еще одним преимуществом этого приложения является то, что оно легко совместимо с Galaxy Watch3, что позволяет легко и незаметно пометить необходимую информацию, и она автоматически синхронизируется с телефоном.

Гинеколог Васараудзе рассказывает, что пациенты активно используют мобильные телефоны для ежедневной записи данных, связанных с менструальным циклом, и это не всегда специальные приложения - эту информацию также можно записать в календарь или заметки. Врач указывает, что чем более сознательно мы вводим информацию, тем более точные данные и рекомендации мы получим. Она напоминает, что обязательно нужно посещать гинеколога хотя бы раз в год и ежедневно следить за своим самочувствием.