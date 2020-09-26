Автоматические коробки: почему восемь передач – это оптимальное число?

"Величайший прогресс с момента появления автоматического стартера", - под таким лозунгом в шестидесятые годы в США рекламировалась автоматическая коробка передач, как только компания General Motors начала торговать такими автомобилями.
Хотя и может показаться, что автоматическая коробка передач на наших дорогах снискала популярность только в последние десятилетия, ее история вскоре начнет исчисляться вторым столетием.
Начало сто лет назад
Первую автоматическую коробку передач в 1921 году запатентовал канадский инженер Альфред Хорнер Манро. В его агрегате передачи переключал сжатый воздух, но на практике эта технология себя не оправдала и коммерческого успеха не имела.
Менее, чем через десятилетие, два инженера из Бразилии Хосе Браз Арарипе и Фернандо Лэхли Лемосом изобрели первую гидравлическую автоматическую коробку передач, принцип действия которой был намного лучше даже некоторых современных АКПП. Позже новую технологию они продали концерну General Motors, а уже этот автомобильный гигант назвал ее Hydra-Matic и начал устанавливать на своих автомобилях.
Кажется, уже с самых первых дней, когда при покупке автомобиля появилась возможность выбирать автоматическую или механическую трансмиссию, разразилась дискуссия между сторонниками одной и второй технологии. Значительная часть водителей, выбирая автомобиль для ежедневного передвижения, выбирают АКПП, особенно из-за того, что в современных автомобилях они работают отлично и чаще всего адаптированы к двигателю. Совершенно иной разговор в контексте исторических автомобилей – даже в отношение тех, которым всего 20-30 лет. В них автоматическая коробка передач часто работает плохо, а поездка на аналогах с механической трансмиссией приносит гораздо больше удовольствия.
Гонка ступеней передач
Углубляясь в лабиринты истории, можно найти упоминания такой технологии еще в конце XIX века, однако началом современного вида автоматических коробок передач стоит считать всё же первую половину XX века. Несмотря на то, что технология практически не изменилась, современные типы АКПП неизбежно сильно отличаются от того, что было придумано изначально: начиная от количества передач, заканчивая эффективностью и надежностью.
Старые и новые автоматические трансмиссии различаются принципиально: старые коробки были либо только гидравлические, либо вариаторные. Они работали намного хуже, нежели современные АКПП: были недостаточно адаптированы к двигателю, по сравнению с механическими недолговечные, да и расход топлива неизбежно увеличивался.
Сегодняшние типы АКПП не уступают в эффективности механическим аналогам, а в некоторых случаях даже превышают показатели классических собратьев. Например, Peugeot использует маленькие хитрости: автомобили этого производителя с 8-ступенчатой коробкой передач, отпустив педаль акселератора, включают нейтральную скорость, из-за чего используется инерция, а значительные дистанции преодолеваются "на холостых".
Самая большая заметная разница сегодняшних автоматических трансмиссий и тех, которые разрабатывались несколько десятилетий назад, - количество передач. Первые версии АКПП содержали всего две ступени передних скоростей и ход назад. Однако для более эффективного использования мощности двигателя, для снижения расхода топлива и комфортной езды, разумеется, необходимо было большее количество ступеней скоростей. И хотя в первые десятилетия существования технологии АКПП, это количество сильно не изменялось, а в некоторые модели XXI века до сих пор устанавливают 4-ступенчатые автоматические коробки передач, поиски самого оптимального варианта все же начались. Пятиступенчатая коробка становилась все более частым явлением.
Первый автомобиль с 6-ступенчатой АКПП – репрезентативный седан 7 серии – в 2002 году представил BMW. Всего через год Mercedes-Benz создал 7-G Tronic – первую 7-ступенчатую трансмиссию, которую стали выпускать на серийных автомобилях. В 2007 году Lexus установил 8-ступенчатый агрегат в модель LS460.
И, хотя уже казалось, что восемь скоростей хватает сполна, эта гонка только набирала обороты. В 2014 году на рынке появился первый легковой автомобиль с 9-ступенчатой АКПП - Jeep Cherokee. Через три года японцы представили миру Lexus LC с автоматической трансмиссией с 10 скоростями, а чуть позже General Motors и Ford на свою продукцию стали устанавливать совместно спроектированные 10-ступенчатые АКПП.
Может показаться, что чем больше, тем лучше, однако частые переключения скоростей и смены оборотов двигателя могут стать причиной ежедневных неудобств. Видимо, из-за этого в наши дни эта гонка утихла, а большинство производителей остановились на оптимальной для обеспечения эффективности и экономии 8-ступенчатой "золотой середине". Во время движения на высоких скоростях по автомагистралям, при шести- или семиступенчатой АКПП, часто сложно обеспечить малые обороты двигателя, а когда в коробке 9 или 10 скоростей, во время быстрого разгона в городских условиях, почти всегда переключается дополнительная ступень, что тратит ненужное время.
Гидравлические – самые надежные
В гонке за количеством скоростных ступеней производители искали и новые технологические решения. Появились автоматизированные механические коробки передач, которые действуют по такому же принципу, как и стандартная «механика», но и при этом в автомобиле только две педали. Популярными стали АКПП с двойным сцеплением, которые по своему принципу действия больше напоминают механические коробки, а основным различием и является двойное сцепление, позволяющее переключать скорости быстро и незаметно. А поскольку эти технологии относительно новые, многие столкнулись с проблемой надёжности. Самыми стойкими по-прежнему считаются обычные автоматические коробки передач гидравлического типа.
Из-за капризности в обслуживании и дорогостоящего ремонта некоторые производители, вероятно, избегают АКПП с двойным сцеплением (DSG). Прославленные компанией Volkswagen коробки DSG надежно служат, только пока действует гарантия на автомобиль, после чего технический присмотр становится не таким регулярным, надёжность коробки снижается, а ремонт – особенно дорогой.
Технология гидравлических коробок старее, но она продолжает оставаться пока что самой надежной, а ее продолжают использовать такие производители, как BMW или Peugeot. Проблем у собственников автомобилей с такими АКПП меньше, а это влияет уже и на продажи на рынке вторичных авто. С другой стороны, надежность коробки важна и во время действия гарантийного срока. Что из того, если производитель бесплатно меняет неисправную деталь, автомобиль все равно на ремонте несколько недель, а лизинг платить все равно надо?!
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