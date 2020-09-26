Автоматические коробки: почему восемь передач – это оптимальное число?

Первый автомобиль с 6-ступенчатой АКПП – репрезентативный седан 7 серии – в 2002 году представил BMW. Всего через год Mercedes-Benz создал 7-G Tronic – первую 7-ступенчатую трансмиссию, которую стали выпускать на серийных автомобилях. В 2007 году Lexus установил 8-ступенчатый агрегат в модель LS460.

BMW 730i ФОТО: Пресс-фото

И, хотя уже казалось, что восемь скоростей хватает сполна, эта гонка только набирала обороты. В 2014 году на рынке появился первый легковой автомобиль с 9-ступенчатой АКПП - Jeep Cherokee. Через три года японцы представили миру Lexus LC с автоматической трансмиссией с 10 скоростями, а чуть позже General Motors и Ford на свою продукцию стали устанавливать совместно спроектированные 10-ступенчатые АКПП.

Lexus LC 500 ФОТО: Пресс-фото

Может показаться, что чем больше, тем лучше, однако частые переключения скоростей и смены оборотов двигателя могут стать причиной ежедневных неудобств. Видимо, из-за этого в наши дни эта гонка утихла, а большинство производителей остановились на оптимальной для обеспечения эффективности и экономии 8-ступенчатой "золотой середине". Во время движения на высоких скоростях по автомагистралям, при шести- или семиступенчатой АКПП, часто сложно обеспечить малые обороты двигателя, а когда в коробке 9 или 10 скоростей, во время быстрого разгона в городских условиях, почти всегда переключается дополнительная ступень, что тратит ненужное время.

Peugeot 508 ФОТО: Пресс-фото

Гидравлические – самые надежные

В гонке за количеством скоростных ступеней производители искали и новые технологические решения. Появились автоматизированные механические коробки передач, которые действуют по такому же принципу, как и стандартная «механика», но и при этом в автомобиле только две педали. Популярными стали АКПП с двойным сцеплением, которые по своему принципу действия больше напоминают механические коробки, а основным различием и является двойное сцепление, позволяющее переключать скорости быстро и незаметно. А поскольку эти технологии относительно новые, многие столкнулись с проблемой надёжности. Самыми стойкими по-прежнему считаются обычные автоматические коробки передач гидравлического типа.

ФОТО: Пресс-фото

Из-за капризности в обслуживании и дорогостоящего ремонта некоторые производители, вероятно, избегают АКПП с двойным сцеплением (DSG). Прославленные компанией Volkswagen коробки DSG надежно служат, только пока действует гарантия на автомобиль, после чего технический присмотр становится не таким регулярным, надёжность коробки снижается, а ремонт – особенно дорогой.

Технология гидравлических коробок старее, но она продолжает оставаться пока что самой надежной, а ее продолжают использовать такие производители, как BMW или Peugeot. Проблем у собственников автомобилей с такими АКПП меньше, а это влияет уже и на продажи на рынке вторичных авто. С другой стороны, надежность коробки важна и во время действия гарантийного срока. Что из того, если производитель бесплатно меняет неисправную деталь, автомобиль все равно на ремонте несколько недель, а лизинг платить все равно надо?!