Со времен появления первого автомобиля функция механического устройства, предназначенного для поворота колес, которое мы привыкли называть рулем, изменилась, пожалуй, меньше всего. Однако само рулевое колесо менялось неоднократно и из простейшего механизма, поворачивающего колеса, превратилось в многофункциональный комплекс, который отвечает за множество устройств современного транспортного средства.

В первую очередь у руля появилось множество дополнительных функций: звуковой сигнал, управление музыкой и магнитолой, круизконтролем, переключением ступеней передач, подушка безопасности. Изменились и материалы, из которых его производят: раму, которую раньше изготавливали из древесины, стали и алюминия, сегодня чаще всего из магния.

Столетняя история

Первый руль овальной формы появился в июле 1894 года в автомобилях Panhard 4 HP во время автогонок Париж-Руан. Это были скорее не соревнования, а презентация автомобилей, как нового изобретения: транспортные средства с двигателем внутреннего сгорания должны были преодолеть расстояние в около сотни километров и продемонстрировать выдержку.

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В автогонках участвовали и автомобили Peugeot, которые напоминали моторизированные кареты – передние колеса управлялись рычагом, а мощность обеспечивалась двухступенчатой коробкой передач и 4-цилиндровым двигателем. В большинстве автомобилей того времени пассажиры рассаживались друг напротив друга, как в сегодняшних поездах и некоторых автобусах. Производители не спешили уходить от модели кареты на конной тяге.

На соревнованиях 1894 года первое место разделили именно такие модели - Panhard 4 HP и Peugeot с новым типом управления. Это стало переломом, который доказал, что овальное рулевое колесо может полностью заменить рычаг управления.

Одними из первых новую технологию взяли на вооружение в Peugeot, когда в 1901 году представили самый новаторский на тот момент автомобиль, который совершенно не напоминал модель кареты на конной тяге. В передней части Peugeot Type 36 был установлен двигатель под капотом, а его колеса управлялись овальным рулем.

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Быстро обнаружили преимущества

Пионеры автомобилестроения быстро сообразили, что водителю гораздо легче управлять транспортным средством с помощью овального руля, а не рычагом. Новая форма позволяла крепко держать руль при поворотах, кроме того сам поворот производился значительно легче. Немного позже появились и модели с усилителями, которые позволяли на низких скоростях прилагать минимальные усилия для поворота автомобиля.

Сам руль всегда был элементом искусства, одним из главнейших деталей интерьера. Несмотря на такую часто декоративную функцию, он стал трамплином для множества инноваций. В начале последнего десятилетия прошлого века популярность набрали подушки безопасности – так этот овал стал не просто основным инструментом управления автомобилем, но и важным элементом пассивной безопасности.

ФОТО: Пресс-фото

Появление таких инноваций часто ускоряется за счет автоспорта. В модели Peugeot 908 все элементы управления были расположены на рулевом колесе – этот же принцип сегодня взят за основу в современных моделях Peugeot. Разница лишь в том, что управлять магнитолой или телефоном можно не только с помощью кнопок на руле, но и на сенсорном экране или через функции центральной консоли – водитель выбирает способ, который ему наиболее удобен.

В 2012 году во время дебюта модели Peugeot 208 была впервые представлена технология i-Cockpit® - революционное решение, в котором дисплей приборной панели перенесен над рулем. Сам руль стал меньше, а это увеличило видимость и пространство для ног водителя.

ФОТО: Пресс-фото

Технология i-Cockpit® сегодня используется во всех линейках моделей Peugeot, а новые 208 и 2008 оснащены последним поколением этого решения i-Cockpit® 3D, с возможностью голограммных проекций на панели управления. Это ещё сильнее подчеркивает важнейшую текущую информацию для водителя во время управления автомобилем.

До сегодняшнего дня порядка шести миллионов клиентов испробовали такую систему, которая по-прежнему остается уникальной во всем мире.

Руль скоро исчезнет?

В 2014 году с подачи Google-Car стартовала эра полностью автоматизированных автомобилей. Она отличается тем, что в транспортных средствах нет ни руля, ни педали акселератора или тормоза. Единственная кнопка, интегрированная на панель управления, служит для полной остановки автомобиля.

В июле 2015 года PSA Group начала специальную программу Autonomous Vehicle for All (AVA). Компания стала первым автопроизводителем, которая начала тестирование самоуправляемых автомобилей на улицах французских городов. Цель этой программы – усовершенствовать различные функции, которые позволят водителю полностью устраниться от управления.

Ну а в этом году международная организация производителей моторных транспортных средств International Organization of Motor Vehicle Manufacturers (OICA) разделила автономную езду на пять уровней и каждому присвоила определенные характеристики:

Уровень 1. Hands on. Водитель должен постоянно держать руки на рулевом колесе.

Водитель должен постоянно держать руки на рулевом колесе. Уровень 2. Hands off. Водитель иногда может убрать руки с рулевого колеса, но должен постоянно следить за условиями вождения и быть готовым взять автомобиль под свой контроль.

Водитель иногда может убрать руки с рулевого колеса, но должен постоянно следить за условиями вождения и быть готовым взять автомобиль под свой контроль. Уровень 3. Eyes off. Иногда водитель может не смотреть на дорогу, но должен быть готов взять машину под свой контроль.

Иногда водитель может не смотреть на дорогу, но должен быть готов взять машину под свой контроль. Уровень 4. Mind off. На протяжении всей поездки водитель может заниматься любой другой посторонней деятельностью.

На протяжении всей поездки водитель может заниматься любой другой посторонней деятельностью. Уровень 5. Driverless. Полностью автономное вождение без участия водителя.

Сегодня некоторые модели Peugeot уже получили усовершенствованные в программе AVA системы, которые обеспечивают первый и второй уровни автономного вождения. Например, активная система предупреждения отклонения от полосы движения Active Lane Departure Warning (ALDW), которая корректирует траекторию вращения руля, если автомобиль приближается к разделительной полосе. Или автоматическая система парковки Full Park Assist, которая управляет ускорением автомобиля, торможением и контролирует рулевое колесо при въезде и выезде на место парковки. А система контроля за вниманием водителя к условиям движения Driver Attention Alert анализирует отклонения от полосы движения, фиксирует расположение рук водителя на руле и в целом контролирует его внимание.

ФОТО: Пресс-фото

Автономное вождение повлияет на использование транспортных средств. Сегодня руль кажется естественным элементом автомобиля, однако по достижению пятого уровня автономного вождения он станет лишней деталью. Водители-энтузиасты, в автомобилях которых сохранится рулевое управление, будут выделяться, как сегодняшние меломаны, предпочитающие исключительно виниловые пластинки.