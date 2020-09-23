Спустя 40 лет после преступления убийца Джона Леннона впервые извинился перед Йоко Оно

"Это был чрезвычайно эгоистичный поступок. Мне очень жаль, что я причинил Йоко Оно боль. Я все время думаю об этом", - сказал Чепмен членам совета по условно-досрочному освобождению (УДО).

Осужденный рассказал, что убил музыканта ради славы и не видит для себя оправданий. Он также добавил, что готов остаться в заключении на всю оставшуюся жизнь, если так решит закон, но вместе с тем попросил о втором шансе.

"По моему мнению, когда ты сознательно планируешь чье-то убийство и знаешь, что это неправильно, ты достоин смертной казни. 1

Некоторые не согласны со мной, но теперь у каждого есть второй шанс", - высказался Чепмен.

Марк Дэвид Чепмен в 2018 году ФОТО: SCANPIX

Марк Дэвид Чепмен застрелил Джона Леннона на глазах его жены Йоко Оно около их дома в Нью-Йорке 8 декабря 1980 года. За несколько часов до этого музыкант подписал будущему убийце свой альбом Double Fantasy.

В том же году Чепмена приговорили к пожизненному заключению с правом на досрочное освобождение не раньше, чем через 20 лет. С 2000 года он каждые два года подает прошения об УДО, но каждый раз получает отказы. Последнее заседание комиссии по условно-досрочному освобождению прошло в августе, ее решение также не изменилось.