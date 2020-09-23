Пианистку из Латвии в Италии неожиданно приговорили к 12 месяцам лишения свободы

Как рассказывает друг и музыкальный партнер Дженифере Дин Сумерагс, 19 августа к отелю в итальянском городе Сант-Аньелло, где они жили, подъехали два полицейских экипажа и под предлогом быстрой проверки пригласили Дженифере проехать с ними.

Как выяснилось позднее, пианистку задержали за административное нарушение шестилетней давности - в 2014 году она пользовалась итальянским общественным транспортом без билета. Опасаясь, что об этом могут узнать в Музыкальной академии, в которой она училась в Италии, Румпане назвалась полицейским чужим именем. Однако позже ей пришлось показать паспорт, и из полиции ее отпустили с устным предупреждением.

Сейчас девушку неожиданно приговорили к 12 месяцам лишения свободы.

По словам Дина Сумерагса, назначенный итальянской стороной адвокат не была особо заинтересована в деле Дженифере. Также он сообщил, что несколько раз звонил в латвийское посольство, но там работал только автоответчик, а самому Дину никто не перезванивал.

"Местные полицейские хотели мне помочь, но не могли, потому что в таких случаях все должно быть организовано через консульство и посольство. Но как это можно устроить, если там не поднимают трубку?!" - возмущается Дин. 6

Позже Сумерагсу с помощью друзей удалось нанять хорошего адвоката, который сам был удивлен, что Дженифере назначили столь длительный срок за простое пользование общественным транспортом без билета.

"Мне все это напоминает похищение человека в какой-нибудь африканской стране. Такое ощущение, что если бы меня не оказалось рядом, человек без связи с внешним миром просто пропал бы. Ни родители, ни родственники не могут ничего узнать, потому что ваш телефон конфисковали, а сами вы - в заключении в чужой стране", - рассказывает Дин. 6

На данный момент Дженифере провела в заключении уже больше месяца. Адвокат работает над делом, но для возвращения девушки в Латвию требуется поддержка общества.

"Я считаю, что латвийский МИД и дипломаты обладают большой властью - они способны исправить эту несправедливость и вернуть Дженифере в Латвию. Сейчас мы можем только распространять эту новость, чтобы государственные деятели у власти помогли нам. У посольства и консульства вся информация уже есть", - говорит Дин.

Публикация Дина Сумерагса о ситуации с Дженифере Румпане:

19.augustā Itālijā, Santanjello pilsētas klostera viesnīcā Domus San Vincenzo iebrauca 2 policijas ekipāžas. Mūķenes... Опубликовано Dins Sumerags Вторник, 22 сентября 2020 г.

Парламентский секретарь Министерства иностранных дел Занда Калниня-Лукашевича в Facebook подтвердила, что министерство работает с упомянутым делом консульской помощи с 20 августа этого года.

"От полиции Италии была получена информация об аресте нашей подданной. Посольство в Италии по-прежнему тесно сотрудничает с адвокатом лица, а также держит связь с самой арестованной. Как это всегда происходит в таких случаях, МИД убеждается и продолжает пристально следить за тем, чтобы все права нашей подданной соблюдались", - указала она.