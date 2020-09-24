Поддержка стартапов: в этот раз провал недопустим

К сожалению, из-за огромной бюрократии и отсутствия знаний результат был далек от идеала, однако сейчас в спешке его удалось усовершенствовать, надеясь на желание новых энтузиастов развиваться и работать в нашей стране.

Не секрет, что дискуссии о регулировании новых предприятий в Латвии были длинными и сложными, но многие из тех, кто планировал квалифицироваться в соответствии законом, в итоге остались за бортом. Частично проблемы возникли из-за негативного опыта государства с созданием любого нового регулирования и режима, в том числе режима микропредприятий. Правительство не смогло оперативно реагировать на то, что в Латвии есть умельцы, которые могут любые послабления использовать себе во благо, обходя добросовестную уплату налогов, тем самым создавая проблемы для тех, кто хотел использовать это регулирование для достижения праведных целей. Возможно, именно из-за этого страха чиновники настолько усложнили и бюрократизировали закон для новых предприятий, что квалифицироваться в соответствии с требованиями смог далеко не каждый.

И хотя некоторое время эксперты говорили о нем как о неудаче, никаких углубленных дискуссий так и не последовало. Однако сейчас парламент набрался смелости внести в регулирование для новых предприятий поправки, чтобы предложить более благоприятные условия для предпринимателей, которых мы хотим здесь видеть - стремительно растущих, с высококвалифицированными работниками и огромным потенциалом развития.

Поправки к Закону о поддержке новых предприятий вступили в силу 16 сентября. Многие инновационные предприятия, как местные, так и иностранные, возлагают большие надежды на то, что в этот раз регулирование будет приемлемым и применимым с практической точки зрения, так как основные ошибки исправлены, в том числе исключен ряд разных ограничивающих критериев. Однако главный вопрос, будет ли после улучшений регулирование работать, а также сможет ли Министерство экономики в сотрудничестве с другими государственными учреждениями, например, Латвийским агентством инвестиций и развития, действовать быстро, чтобы без лишних бюрократических препон внедрить его в жизнь, по-прежнему остается открытым.

На упомянутые поправки к закону большие надежды возлагают и предприниматели из других стран, например, Беларуси, которые в свете последних событий активно ищут страны, куда можно перенести свой IT-бизнес.

Важно упомянуть, что наши соседи тоже не сидят сложа руки. Белорусским предприятиям обещают "чудеса в решете", например, свободный въезд в Шенгенскую зону, упрощенный порядок получения разрешений на пребывание в стране, cash back, то есть возврат наличных денег за инвестиции и т.д. Поэтому в этих условиях турбулентности и острой конкуренции Латвия должна действовать быстро, эффективно и дружественно по отношению к новым предприятиям. Повторный провал недопустим!

Важно помнить, что мы говорим о поддержке высокотехнологичных предприятий, которые достаточно эластичны, чтобы в любой момент поменять страну базирования, если бюрократические преграды и завышенные требования начинают давить. Поэтому нужно быть благоразумными и способными оказывать поддержку развитию таких стартапов, тем самым способствуя появлению и вхождению на рынок Латвии новых компаний.

Олег Сеянс

Партнер, сертифицированный налоговый консультант