Facebook может прекратить свою деятельность в Европейском союзе

О том, что в социальных сетях собирают данные, известно всем. Их используют прежде всего для направленной рекламы, на которой зарабатывают деньги. Facebook является одной из крупнейших социальных сетей, поэтому она постоянно находится под наблюдением различных инспекций по данным. Теперь американская компания оказалась в поле зрения Ирландской комиссии по защите данных.

Facebook отправляет данные всех своих пользователей для обработки и анализа в США, но и Европейский суд, и Ирландская инспекция недовольны тем, как там обрабатываются данные граждан ЕС.

Поэтому ирландцы выдали собственникам соцсети распоряжение прекратить отправку данных в США пользователей из Евросоюза: в противном случае Facebook придется заплатить штраф в размере до 2,8 миллиарда долларов – четыре процента от доходов за 2019 год. 5

По словам представителей социальной сети, компанию используют в качестве козла отпущения – единственную из 5000, работающих по тем же принципам и передающих данные между США и Европейским союзом. Поэтому Facebook пожаловался на Ирландскую инспекцию по защите данных в суд, чтобы найти компромисс, пока не будет вынесено справедливое законное решение.

В случае если достичь договоренности не удастся, Facebook придется прекратить свою деятельность на территории ЕС, что оставит более 410 миллионов человек без возможности пользоваться не только Facebook, но и Instagram.

Кроме того, это станет большим ударом для многих фирм, работа и доход которых зависят от гиганта социальных СМИ.