Химик из Латвии прокомментировал слова Путина о "латвийском следе" в отравлении Навального

"Латвия ни во времена СССР, ни сегодня не способна разрабатывать и вообще работать с отравляющими веществами такого типа, как "Новичок". Чтобы это делать - разрабатывать, изучать и развивать - необходима лаборатория с высшим уровнем биологической защиты. Таких в Латвии не было в советское время и нет сегодня. Так что такие работы здесь не были возможны", - заявил он.

Специалист также отметил, что вряд ли кто-то из латвийских ученых принимал участие и в разработке отравляющего вещества.

По его словам, он не может поручиться, что сейчас в нашей стране не живет какой-нибудь пенсионер, переехавший в советское время после окончания исследовательской деятельности, однако совершенно исключено, что кто-то подобными исследованиями может заниматься в Латвии сейчас:

"У нас нет такой инфраструктуры и нет такого финансирования". 8

По словам Калвиньша, по этой причине наука Латвии практически не принимает участия в программах НАТО.

Напомним, издание сообщило, что глава России Владимир Путин в разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном высказал идею, что оппозиционный политик Алексей Навальный мог выпить яд сам, а другой след в инциденте может вести в Латвию.

В ходе беседы Путин упомянул, что нервно-паралитическое вещество "Новичок" не настолько сложное в изготовлении, как принято считать.

Предположение Владимира Путина о "латвийском следе" в отравлении Навального основано на том, что изобретатель отравляющего вещества "Новичок" живет в Латвии, передают источники Le Monde. Отсутствие уголовного дела по факту отравления Путин объяснил тем, что Германия и Франция не предоставляют результаты анализов Навального российской стороне.