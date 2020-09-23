Ср, 23.09.2020
Мне кажется, если в Европе раньше подозревали, что Путин с приветом, то теперь стали уверены. Кира Ярмыш, пресс-секретарь Алексея Навального
Кира Ярмыш, пресс-секретарь Алексея Навального
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Химик из Латвии прокомментировал слова Путина о "латвийском следе" в отравлении Навального

ФОТО: EPA/Scanpix

Синтезировать отравляющее вещество "Новичок", которым был отравлен российский политик Алексей Навальный - простая с точки зрения химии задача. Однако для этого необходима специальная лаборатория, которой в Латвии не было ни в советское время, ни сейчас. Таким образом в интервью порталу Rus.Lsm.lv глава Института оргсинтеза академик Ивар Калвиньш прокомментировал высказывания президента России Владмира Путина о "латвийском следе" в деле Навального.

"Латвия ни во времена СССР, ни сегодня не способна разрабатывать и вообще работать с отравляющими веществами такого типа, как "Новичок". Чтобы это делать - разрабатывать, изучать и развивать - необходима лаборатория с высшим уровнем биологической защиты. Таких в Латвии не было в советское время и нет сегодня. Так что такие работы здесь не были возможны", - заявил он.

Специалист также отметил, что вряд ли кто-то из латвийских ученых принимал участие и в разработке отравляющего вещества.

По его словам, он не может поручиться, что сейчас в нашей стране не живет какой-нибудь пенсионер, переехавший в советское время после окончания исследовательской деятельности, однако совершенно исключено, что кто-то подобными исследованиями может заниматься в Латвии сейчас:

"У нас нет такой инфраструктуры и нет такого финансирования". 

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По словам Калвиньша, по этой причине наука Латвии практически не принимает участия в программах НАТО.

Напомним, издание сообщило, что глава России Владимир Путин в разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном высказал идею, что оппозиционный политик Алексей Навальный мог выпить яд сам, а другой след в инциденте может вести в Латвию.

В ходе беседы Путин упомянул, что нервно-паралитическое вещество "Новичок" не настолько сложное в изготовлении, как принято считать. 

Предположение Владимира Путина о "латвийском следе" в отравлении Навального основано на том, что изобретатель отравляющего вещества "Новичок" живет в Латвии, передают источники Le Monde. Отсутствие уголовного дела по факту отравления Путин объяснил тем, что Германия и Франция не предоставляют результаты анализов Навального российской стороне.

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