Российский фрегат получил пробоину при столкновении с контейнеровозом у берегов Дании

"В 10 часов [утра] мы получили сообщение о том, что гражданское судно столкнулось с российским военным кораблем к югу от канала Дрогден. Корабли встали на якорь, и мы связались с “Айс Роуз”, которая сообщила, что нет никаких признаков течи", - цитирует датское издание Berlingske сотрудника Операционного центра вооруженных сил Дании Клауса Тинга Расмуссена.

По предварительной информации, оба судна шли в одном направлении, когда столкнулись. Как сообщает датский портал Søfart, российский фрегат, несмотря на густой туман, мог идти с выключенной автоматической идентификационной системой (программа распознавания судов в условиях плохой видимости).

По данным портала vesselfinder.com, контейнеровоз "Айс Роуз" направлялся из Санкт-Петербурга в шведский Гетеборг.

На место инцидента прибыли патрульные суда. В "Твиттере" вооруженных сил Дании сообщается, что судно "Айс Роуз" задержано до тех пор, пока не будет подтверждена его безопасность. Также сообщается, что пострадавших в результате столкновения нет.

В пресс-службе Балтфлота сообщили, что инцидент произошел с участием российского малого противолодочного корабля "Казанец", который получил пробоину при столкновении. Также сообщается, что столкновение произошло в условиях плохой видимости.

По информации Балтфлота, корпус противолодочного корабля получил пробоину выше ватерлинии, в настоящее время фрегат своим ходом возвращается в пункт базирования в городе Балтийск. Причины и обстоятельства происшествия выясняет комиссия Балтфлота.

Как сообщает шведская телекомпания SVT, поскольку столкновение произошло в датских территориальных водах, расследование должна проводить датская сторона, однако Дания уже запросила помощи у Швеции, которая направила в район происшествия три корабля, береговую охрану и поисковый вертолет.