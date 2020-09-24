Чт, 24.09.2020
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  • На вершине горы нашли брошенный автомобиль, его водителю грозит штраф

На вершине горы нашли брошенный автомобиль, его водителю грозит штраф

ФОТО: Facebook/HemetNews

На вершине горы в Калифорнии была сделана необычная находка - автомобиль Jeep Wrangler без водителя. Условия, в которых машина попала на вершину горы недалеко от города Ломалинд, по которой вьется прогулочная и велосипедная тропа, неизвестны, однако полиция начала поиски пропавшего водителя, ему грозит штраф.

На фотографиях, опубликованных на странице Hemet News в Facebook, видно, что Wrangler застрял на вершине песчаной горной гряды, и вокруг него довольно резкие обрывы.

ФОТО: Facebook/HemetNews

Картина - более чем необычная, и понятно, что спуск машины потребует много усилий и внимания. Комментаторы уже отметили, что может потребоваться даже помощь вертолеты, или же придется рисковать и пытаться съехать со склона.

Причины, по которым Wrangler находится там, где находится, могут быть самыми разнообразными, но правду откроет только водитель, когда его найдут. Пока что остается лишь догадываться и допустить, что он хотел проверить возможности внедорожника и заехал в закрытую зону. И за это он соответственно заплатит, причем не только за покрытие расходов на эвакуацию, но и денежный штраф за разрушение природы.

ФОТО: Facebook/HemetNews

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