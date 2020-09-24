"В тихом омуте": Лиза Арзамасова и Илья Авербух впервые пришли к Урганту как пара

Иван Ургант указал, что все началось со снимка папарацци, на котором Илья и Лиза держатся за руки. Арзамасова отметила фразу "В тихом омуте".

"Ну а кто там водится? А как узнаешь, если не...?" - спросила актриса ведущего.

Авербух подтвердил, что они ничего о своих отношениях не хотели рассказывать и не хотят.

"Вот, мы здесь. Вот, мы вместе. Мы - счастливы", - указал Илья.

Фигурист рассказал, как однажды прокатил Лизу на квадроцикле. В тот момент он думал, что Арзамасовой может быть страшно. Но оказалось, что у девушки есть опыт занятия мотокроссом.

Еще одна забавная ситуация была с 12-летней собакой Лизы Марусей, которая потерялась. Девушки тогда не было дома. Питомца искала вся семья во главе с Авербухом. Фигурист сильно переживал, как любимая отреагирует на пропажу любимицы. Обнаружили собачку недалеко от дома, в местной церкви. Арзамасова подчеркнула, что в тот день Илья встречал ее как настоящий герой.

Стоит заметить, что пара смотрелась очень гармонично. Они смеялись, улыбались и держались за руки весь эфир.

Кстати, Авербух с Ургантом напомнили, что 3 октября стартует новый сезон шоу "Ледниковый период". Напомним, что в нем примут участие многие российские звезды - Ольга Бузова, Регина Тодоренко, Влад Топалов, Владимир Маркони, Вера Брежнева и многие другие.

Видео: Лиза Арзамасова и Илья Авербух на шоу "Вечерний Ургант"