"Типичная латышская фамилия": Седокова об истинной причине брака и поездке в Ригу

В интервью телеканале "Муз-ТВ" Анна рассказала, что взяла фамилию мужа.

"Янис сказал, что это типичная латышская фамилия. Я прямо как будто там родилась. И пожениться, если честно, мы решили, потому что мы устали от границ. Я не могла приехать в Ригу, а теперь могу. Можете смело говорить, что мы поженились из-за документов", - указала она.

Пара провела очень скромную церемонию регистрации. Сейчас у Яниса в приоритете игровой сезон, однако торжество все еще состоится, но в следующем году.

"Я с первых дней понял, что она моя жена", - признался журналистам Тимма.

Баскетболист понимал, что каждая женщина мечтает о свадьбе, но ему надо было подождать. Напомним, что отношения Яниса и Анны начались в момент, когда Тимма еще был женат на матери своего ребенка Сане.

Видео: Интервью Анны Седоковой на канале "Муз-ТВ"