Чт, 24.09.2020
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"Типичная латышская фамилия": Седокова об истинной причине брака и поездке в Ригу
Видео

Анна Седокова и Янис Тимма

ФОТО: https://www.instagram.com/annasedokova/

6 сентября свадьбу сыграли 37-летняя певица Анна Седокова и 28-летний латвийский баскетболист Янис Тимма. В разговоре с каналом "Муз-ТВ" исполнительница впервые назвала истинные причины регистрации их брака. 

В интервью телеканале "Муз-ТВ" Анна рассказала, что взяла фамилию мужа. 

"Янис сказал, что это типичная латышская фамилия. Я прямо как будто там родилась. И пожениться, если честно, мы решили, потому что мы устали от границ. Я не могла приехать в Ригу, а теперь могу. Можете смело говорить, что мы поженились из-за документов", - указала она. 

Пара провела очень скромную церемонию регистрации. Сейчас у Яниса в приоритете игровой сезон, однако торжество все еще состоится, но в следующем году. 

"Я с первых дней понял, что она моя жена", - признался журналистам Тимма. 

Баскетболист понимал, что каждая женщина мечтает о свадьбе, но ему надо было подождать. Напомним, что отношения Яниса и Анны начались в момент, когда Тимма еще был женат на матери своего ребенка Сане. 

Видео: Интервью Анны Седоковой на канале "Муз-ТВ"

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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