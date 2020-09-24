Паром Viking Line сел на мель. За спасение находившихся на нем автомобилей потребовали тысячи евро

Буксировка Amorella до порта Лонгес заняла около четырех часов. Обычно паром проходит подобное расстояние за 15 минут.

Теперь судоходная компания Viking Line хочет как можно скорее доставить пострадавший паром в судоремонтные доки в Наантали, поэтому предприятие намерено в кратчайшие сроки выгрузить на берег оставшиеся на борту парома автомобили. Ключи от машин находятся у представителей компании. В ближайшее время все транспортные средства окажутся на берегу и будут размещены на парковке.

Собственники не смогут получить свои автомобили до тех пор, пока не оплатят расходы за спасательную операцию предприятию Alfons Håkans. В зависимости от типа транспортного средства и груза плата может достигать десятков тысяч евро.

Viking Line требует плату за спасение автомобиля ФОТО: Фото читателя

В распоряжении Postimees оказалась копия документа, где от собственника грузового автомобиля требуют плату за спасение в размере 9000 евро, а за груз - более 45 000 евро. В зависимости от того, какая на машину оформлена страховка, компания может впоследствии потребовать частичную или полную компенсацию расходов от страховой компании.

Оставшийся на борту судна багаж уже вывезен. Жители Аландских островов уже получили свои вещи. С остальными пассажирами свяжутся и сообщат, как они могут получить свои сумки и чемоданы. Пока неизвестно, потребуют ли с людей плату за спасение багажа.

Сегодня утром пресс-секретарь Viking Line Йоханна Бойер-Сванстрём не ответила на вопрос Postimees о плате, которую требуют за спасение транспортных средств. Она посоветовала обратиться в компанию, занимавшуюся спасательной операцией.

"К настоящему моменту все транспортные средства сгрузили с парома. По поводу выплаты гарантии на покрытие расходов за спасательную операцию следует обращаться в компанию Alfons Håkans", - сообщила она.