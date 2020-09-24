"Даже лицевая кость треснула": Экс-звезда Comedy Woman Елена Борщева о буллинге и избиении

У Елены необычная внешность. Чаще всего она слышит фразу: "Это эта ушастая из Comedy". Комплексы по поводу внешности у нее возникли в подростковом возрасте. Она родилась и выросла в Кабардино-Балкарии. Артистке близок кавказский менталитет, но по национальности она русская, а папа - из Панамы.

Из-за плохого зрения Елена носила огромные очки, поэтому ее страшно обзывали. Борщева испытывала настоящий буллинг. Ее могли дразнить из-за небогатой одежды. В школе ее называли "обезьяной". С одной девочкой она даже подралась. Одноклассница толкнула Елену, и она ударилась об угол парты и потеряла сознание.

"Потом у меня была история. Я о ней никому не говорила. Я пришла на дискотеку, там были три девушки, очень вызывающе одеты... Я стала их рассматривать", - вспоминает артистка.

Девушки позвали Елену выйти с ними.

"Они меня избили очень сильно... Даже лицевая кость треснула", - впервые рассказала она про тот вечер.

Они били Борщеву просто так. Она считает, что частично это было связано с ее внешностью. Сейчас она понимает, что могла бы тогда еще больше подшутить над собой. Самое лучшее оружие - это самоирония.

Борщева всегда хотела быть знаменитой. Конечно, она никогда не думала, что это произойдет именно так. Елена полагает, что она хотела быть самой лучшей для того, чтобы встретить своего отца и пожалеть, что он не участвовал в ее воспитании.

Эти вещи она поняла после того, как обратилась к психологу. Впервые к специалисту она отправилась после ухода из шоу Comedy Woman. Елена отмечает, что она к 30 годам не умела выстраивать личные границы.

"Я была слишком открытым человеком. С одной стороны", - отмечает она.

Ей было сложно строить отношения со многими девушками на шоу. Когда она уходила, ей стало очень обидно. Начиналось все очень дружелюбно, а потом все изменилось. Больно Елене оттого, что она вкладывала много сил и души. Да, она обратилась к психологу, потому что у нее болела душа и были обиды. Ушла она из Comedy Woman сама. У нее закончился контракт. Артистка хотела творческой свободы, потому она ушла "в никуда".

Видео: Интервью с Еленой Борщевой на шоу "Эмпатия Манучи"