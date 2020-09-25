"Ждите, как ждем мы": Рудковская о рождении второго ребенка от Плющенко и скандале с Дакотой

О суррогатном материнстве

Продюсер Яна Рудковская и фигурист Евгений Плющенко вместе уже 13 лет. Яна уверена в супруге на сто процентов. Все слухи о его любовницах или разводе она считает необоснованными.

"Ждите... Мы первые открыто заявили, что прибегнем к услугам суррогатного материнства", - сказала Рудковская.

Блондинка считает, что об этом следует говорить открыто. Она подчеркивает, что в таких случаях, когда женщина не может выносить ребенка, это единственный способ.

"Ждите, как ждем мы... Как будет, значит будет... Решиться на это было тяжело", - объяснила Яна.

Продюсер призналась, что на нее сильно повлиял Филипп Киркоров. Он как-то тонко поговорил с ней, что она решила отбросить страхи и боязнь осуждения из-за суррогатного материнства.

О Рите Дакоте

Яна объяснила, что история была не про giveaway, это про "круг". Когда определенные люди обмениваются подписчиками. Рудковская обычно делает его с акцентом на реальных подписчиков. Все длится 10 дней. После этого люди решают, останутся они или нет.

Появилась идея устроить круг с сумками Louis Vuitton. Рудковская сама купила сумки. Именно она придумала, как все будет. По замыслу Яны, все должно было быть именно с ее личными вещами. От участниц требовалось разыграть что-то из вещей на фотографии.

Позже Рудковской позвонили из российского Louis Vuitton и объяснили, что в круге есть блогер, у которой вещи из бутика. Также объяснили, что текст был не совсем корректным.

Яна позвонила организатору, но Дакота не захотела убирать фотографию. Рудковская объяснила, что она попыталась донести до Риты, что ей не нравится именно исполнение - на снимке певица разыгрывает вещи, которые ей не принадлежат. Она просто сделала замечание насчет вещей и текста.

"Янин круг. Янины вещи. Янины правила", - подчеркнула продюсер.

В ответ уже Дакота ответила своим постом о дискриминации. Рудковская опровергает, что она каким-либо образом унизила Риту.

"Она придумала эту историю, чтобы показать: вот богатые, а вот - бедные", - подчеркнула Яна.

Она рассказала, как стала наводить о певице справки. Ей объяснили, что Дакота очень любит хейт. Ее последний альбом не зашел. Яну попросили поделиться ее альбомом. Суммарно, по словам Рудковской, сторис с альбомом Дакоты посмотрели около 2 миллионов человек.

Всю кампанию, которую Рита Дакота направила против нее и Louis Vuitton, Яна называет клеветой. Она считает, что певица намеренно делала вбросы и призывала людей писать хэштеги и посты.

Рудковская считает, что Рита талантлива, но прибегает к хайпу, чтобы прославиться.

Видео: Интервью с Яной Рудковской в программе "Алена, блин!"