Илон Маск представил "супертеслу", опьяняющую скоростью, автономией и ценой

Если посмотреть на большинство доступных сейчас электромобилей, то это довольно обычные машины, которые стоят сравнительно дорого, а проехать могут относительно мало. Совсем другой будет модификация Tesla Model S под названием Plaid, которая будет стоить очень дорого, однако сможет очень далеко и быстро уехать.
Plaid, что в переводе с английского языка означает клетчатый, - особо мощная модификация Model S с особо вместительной батареей. Автомобиль оборудован трехступенчатой электрической силовой установкой, которую образуют один мотор впереди и два сзади. Их общая мощность составляет 1100 лошадиных сил, а каждый по отдельности развивает 670 Нм.
В Model S Plaid установлена батарея на 130 kWh , что на 30 процентов больше, чем крупнейшая из доступных для модели S.
Еще более быстрым станет ожидаемый Roadster, который до сотни будет разгоняться за 1,9 секунды. Во всяком случае, так обещает Tesla.
С таким ускорением Model S Plaid золотой стандарт драг-рейса или четверть мили с нуля может проехать менее чем за десять секунд. Представление о том, насколько это быстро, можно получить, если сравнить с достижениями современных автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Например, несколько недель назад TVNET принимал участие в импровизированных драг-рейс соревнованиях с мощными автомобилями Audi, и такие монстры как Audi с 570 лошадиных сил и RS 6 Avant с 600 лошадиных сил смогли уложиться в девять секунд лишь на дистанции в 200 метров.
Небольшое отступление - абсолютный рекорд четверти мили, между прочим, принадлежит гонщику драг-рейса класса Top Fuel Тонни Шумахеру, который с места дистанцию в 402 метра сумел проехать за 4,428 секунды.
И в конце концов самый важный параметр, по которому оценивается практичность автомобиля - расстояние, которое машина сможет проехать после того, как батарея заряжена и отсоединена от розетки.
И такое расстояние уже делает электромобиль довольно привлекательным транспортным средством. С точки зрения цены клетчатая Tesla Model S будет не очень симпатичной, так как начальная цена автомобиля установлена в размере примерно 140 тысяч евро.
The only thing beyond Ludicrous is Plaid— Tesla (@Tesla) September 23, 2020
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