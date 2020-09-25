Илон Маск представил "супертеслу", опьяняющую скоростью, автономией и ценой

Plaid, что в переводе с английского языка означает клетчатый, - особо мощная модификация Model S с особо вместительной батареей. Автомобиль оборудован трехступенчатой ​​электрической силовой установкой, которую образуют один мотор впереди и два сзади. Их общая мощность составляет 1100 лошадиных сил, а каждый по отдельности развивает 670 Нм.

В Model S Plaid установлена батарея на 130 kWh , что на 30 процентов больше, чем крупнейшая из доступных для модели S.

Несмотря на то, что Model S Plaid весит больше, большой седан способен разогнаться до 100 км/час за 2,1 секунды. 2

Еще более быстрым станет ожидаемый Roadster, который до сотни будет разгоняться за 1,9 секунды. Во всяком случае, так обещает Tesla.

С таким ускорением Model S Plaid золотой стандарт драг-рейса или четверть мили с нуля может проехать менее чем за десять секунд. Представление о том, насколько это быстро, можно получить, если сравнить с достижениями современных автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Например, несколько недель назад TVNET принимал участие в импровизированных драг-рейс соревнованиях с мощными автомобилями Audi, и такие монстры как Audi с 570 лошадиных сил и RS 6 Avant с 600 лошадиных сил смогли уложиться в девять секунд лишь на дистанции в 200 метров.

Небольшое отступление - абсолютный рекорд четверти мили, между прочим, принадлежит гонщику драг-рейса класса Top Fuel Тонни Шумахеру, который с места дистанцию в 402 метра сумел проехать за 4,428 секунды.

И в конце концов самый важный параметр, по которому оценивается практичность автомобиля - расстояние, которое машина сможет проехать после того, как батарея заряжена и отсоединена от розетки.

Model S Plaid в оптимальных условиях на одной зарядке может проехать почти 840 километров. 2

И такое расстояние уже делает электромобиль довольно привлекательным транспортным средством. С точки зрения цены клетчатая Tesla Model S будет не очень симпатичной, так как начальная цена автомобиля установлена в размере примерно 140 тысяч евро.

The only thing beyond Ludicrous is Plaid — Tesla (@Tesla) September 23, 2020