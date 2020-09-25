В Латинской Америке трагически завершилась операция по контрабанде наркотиков

В результате крушения самолета BAE 125 в четверг погибли четыре человека, сообщила генеральная прокуратура Гватемалы.

Тела погибших так сильно обгорели, что их невозможно было идентифицировать, а в среди обломков самолета находились наркотики и оружие.

Злополучное путешествие на этом самолете началось во вторник в городе Куэрнавака на юг от Мехико. Самолет прибыл туда 10 августа и был помещен в частный ангар.

Агентство гражданской авиации Мексики рассказало, что три человека попросили разрешения заправить самолет топливом якобы для нужд технического обслуживания. После этого они без разрешения выехали на самолете на взлетную полосу и поднялись в воздух, не подав никакого плана полета.

Власти проследили за самолетом, который направился на юг.

Армия Гватемалы сообщила, что самолет приземлился в Венесуэле, после чего вылетел в Гватемалу, где по неизвестным причинам разбился.

Найденные в самолете наркотики теоретически могли быть погружены в Мексике, однако в таком случае было бы мало смысла везти их в Венесуэлу, которая является важным кокаиновым транзитным центром Южной Америки. Скорее всего, они были загружены в самолет на территории Венесуэлы.