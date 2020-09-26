Белорусский ответ голливудскому "Чернобылю"? Рецензия на "Запретную зону"

Белорусское кино - редкий гость в прокате за пределами СНГ, но сейчас мы имеем дело именно с ним. Впрочем, "Запретная зона" совсем не похожа на ту привычную продукцию казенного "Беларусьфильма", о которой стыдно даже упоминать - с первых кадров дебютный фильм белорусского режиссера Митрия Семенова-Алейникова заявляет о себе как о жанровом, продюсерском high-concept проекте и, в принципе, этому званию полностью соответствует.

ФОТО: Кадр из видео

Интересно, что белорусский чернобыльский опыт в мире известен куда меньше, чем украинский, хоть по некоторым параметрам последствия техногенной катастрофы для БССР оказались даже серьезнее украинских. "Запретная зона", таким образом, оказывается, пожалуй, самым громким заявлением на эту тему для зрителей за пределами Беларуси, хоть и не говорит о проблеме напрямую. До этого небольшой намек на трагедию скрывался в последних кадрах нашумевшей белорусско-американской драмы Дарьи Жук "Хрусталь".

Любопытно, что фильм о последнем поколении белорусской молодежи Советского Союза вышел именно в 2020 году, когда события в республике убедительно показали нам если не агонию и предсмертные конвульсии, то уж точно - смертельный диагноз уже другого монолитного и застойного режима (2020-й - это еще и год начала введения в эксплуатацию Белорусской АЭС). Кстати, постановщик фильма, известный обласканной кинофестивалями короткометражкой "Одной крови" и клипом на песню Макса Коржа "Слово пацана", своей оппозиционности также не скрывает.

ФОТО: Кадр из видео

Бывавшие в Минске не понаслышке знают, как хорошо этот город своими пейзажами однотипных спальных районов подходит для декораций позднего Советского Союза. Впрочем, не одной только натурой приметна внешняя составляющая "Запретной зоны" - отдельно отметить стоит операторскую работу белоруса Павла Скакуна, а также художников фильма.

Редко когда атмосфера конца 80-х на экране выглядела настолько привлекательно.

Реквизит, как и киношные "объекты" - заброшенные дома, заводы, автобусы, - выглядят и выразительно, и реалистично, хоть иногда вещи в фильме и кажутся удивительно нетронутыми временем, несмотря на тянущуюся уже три года эвакуацию.

Александр Головин в фильме "Запретная зона" ФОТО: Кадр из видео

Актерская составляющая в "Запретной зоне", пожалуй, не настолько удачна, как визуальная, но нередко тоже приятно удивляет. В первую очередь, конечно, хочется упомянуть звезду "Ералаша", "Елок" и "Кадетства" Александра Головина - тот сыграл, пожалуй, свою первую приметную драматическую роль со времен скандальных "Сволочей" 2006 года - в "Запретной зоне" актер непривычно не корчит рожи и вообще ведет себя как крепкий драматический артист. Да и в целом взрослость во всех смыслах пришлась Головину исключительно к лицу. Хочется верить, что режиссеры и продюсеры больше не будут игнорировать его серьезные актерские способности.