Белорусский ответ голливудскому "Чернобылю"? Рецензия на "Запретную зону"

Белорусская ССР, 1989 год. Шестеро друзей отправляются в поход на плоту и случайно заплывают в Зону отчуждения. Ситуация делает еще более драматичный поворот, когда товарищи обнаруживают в лесу труп с сумкой украденных денег...
Белорусское кино - редкий гость в прокате за пределами СНГ, но сейчас мы имеем дело именно с ним. Впрочем, "Запретная зона" совсем не похожа на ту привычную продукцию казенного "Беларусьфильма", о которой стыдно даже упоминать - с первых кадров дебютный фильм белорусского режиссера Митрия Семенова-Алейникова заявляет о себе как о жанровом, продюсерском high-concept проекте и, в принципе, этому званию полностью соответствует.
Интересно, что белорусский чернобыльский опыт в мире известен куда меньше, чем украинский, хоть по некоторым параметрам последствия техногенной катастрофы для БССР оказались даже серьезнее украинских. "Запретная зона", таким образом, оказывается, пожалуй, самым громким заявлением на эту тему для зрителей за пределами Беларуси, хоть и не говорит о проблеме напрямую. До этого небольшой намек на трагедию скрывался в последних кадрах нашумевшей белорусско-американской драмы Дарьи Жук "Хрусталь".
Любопытно, что фильм о последнем поколении белорусской молодежи Советского Союза вышел именно в 2020 году, когда события в республике убедительно показали нам если не агонию и предсмертные конвульсии, то уж точно - смертельный диагноз уже другого монолитного и застойного режима (2020-й - это еще и год начала введения в эксплуатацию Белорусской АЭС). Кстати, постановщик фильма, известный обласканной кинофестивалями короткометражкой "Одной крови" и клипом на песню Макса Коржа "Слово пацана", своей оппозиционности также не скрывает.
Бывавшие в Минске не понаслышке знают, как хорошо этот город своими пейзажами однотипных спальных районов подходит для декораций позднего Советского Союза. Впрочем, не одной только натурой приметна внешняя составляющая "Запретной зоны" - отдельно отметить стоит операторскую работу белоруса Павла Скакуна, а также художников фильма.
Реквизит, как и киношные "объекты" - заброшенные дома, заводы, автобусы, - выглядят и выразительно, и реалистично, хоть иногда вещи в фильме и кажутся удивительно нетронутыми временем, несмотря на тянущуюся уже три года эвакуацию.
Актерская составляющая в "Запретной зоне", пожалуй, не настолько удачна, как визуальная, но нередко тоже приятно удивляет. В первую очередь, конечно, хочется упомянуть звезду "Ералаша", "Елок" и "Кадетства" Александра Головина - тот сыграл, пожалуй, свою первую приметную драматическую роль со времен скандальных "Сволочей" 2006 года - в "Запретной зоне" актер непривычно не корчит рожи и вообще ведет себя как крепкий драматический артист. Да и в целом взрослость во всех смыслах пришлась Головину исключительно к лицу. Хочется верить, что режиссеры и продюсеры больше не будут игнорировать его серьезные актерские способности.
А вот проблемы у фильма, как и у человека в нестабильный период перемен, - с самоопределением. Во время просмотра невозможно не думать о том, что представленная на экране Вселенная через два года после событий фильма неожиданно для всех рассыпется на куски. И некоторое время "Запретная зона" действительно походит на серьезное художественное исследование на тему народа на стыке Времен: тут вам и обязательный срез юного общества (афганец, пионерка, фарцовщик, проститутка, рокер-оболтус), и даже довольно смелый взгляд на эту самую молодежь (впору даже вспомнить "Груз 200").
Каждый из друзей, несмотря ни на какие благие устремления, по ходу фильма мутирует в порожденное советской эпохой чудовище. Даже ветеран-афганец выступает в истории отнюдь не как искалеченная жертва ненужной войны. И именно определение устремлений молодежи в экстремальной ситуации на экране играет роль емкой метафоры близящегося развала гигантской страны и судеб оставшихся на ее обломках людей.
И все это пошло бы фильму исключительно на руку, если бы не несколько фатальных изъянов - общая неоправданная драматичность в поведении героев, из-за которой действие движется вперед не по естественной логике, а по желанию авторов, сомнительные сюжетные ходы (и вообще - неудачное и путаное построение сценария) и не самая умелая режиссура (ее можно списать на неопытность постановщика). Помимо этого, не очень оправданным кажется сам перенос истории в конец 80-х - слишком мало аргументов, почему эти события не могли произойти в 90-е или даже сейчас.
Но самым досадным остается добровольное решение авторов постараться занять своим фильмом две взаимоисключающие ниши. Сомнительная попытка скрестить голливудский подростковый фильм ужасов (именно на него все больше начинает походить фильм по ходу действия) с исследованием глубинных коллективных переживаний белорусского народа - явно не тот результат, на который рассчитывали создатели. Тут как в старом анекдоте про партизан - и честного хоррора не сделали, и перед народом как-то неудобно получилось.
ВЫВОД: Не позволяйте себя обмануть: "Запретная зона" - это не благородный триллер, исследующий коллективные травмы белорусской нации, а подло рядящийся в чужие одежды посредственный подростковый ужастик.
ОЦЕНКА: 3 из 5
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