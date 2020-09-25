Сб, 26.09.2020
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Броуди сделал российскую прививку от Covid-19 и "заговорил" по-русски. Оказалось, это флешмоб

ФОТО: Reuters/ScanPix

Американский актер Эдриен Броуди сообщил, что стал волонтером третьей фазы испытаний российской вакцины от Covid-19. Согласно его словам, ему сделали первый укол 23 сентября. В своем Instagram мужчина написал по-английски, что пока не чувствует побочных эффектов... А затем перешел на русский язык.

Артист рассказал, что его вакцинировали в районе Лонг-Айленда в США. Броуди также отметил, что "I feelshκι χoρoshό я чувствую себя немного странно и я думаю, что вытащил ослиные уши". Сопроводил он свой пост хэштегами #дешевка #vaccine.

Судя по всему, Броуди таким образом принял участие во флешмобе - схожие сообщения про вакцину и ослиные уши публикуют в Twitter уже с середины сентября, при чем не только внедряя русский язык, но и греческий, датский, японский, польский и иврит. О прививке российской вакциной схоже написали американский актер Уильям Болдуин, телевизионный продюсер Дейв Спектор и писатель Александр Кэмпбелл, отмечает "Дождь".

Напомним, ранее российские власти сообщали, что в третьей фазе испытаний российской вакцины от коронавируса должны принять участие 40 000 человек. Как пишет издание, вакцинация уже началась в московских и региональных поликлиниках.

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