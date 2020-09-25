Броуди сделал российскую прививку от Covid-19 и "заговорил" по-русски. Оказалось, это флешмоб

Артист рассказал, что его вакцинировали в районе Лонг-Айленда в США. Броуди также отметил, что "I feelshκι χoρoshό я чувствую себя немного странно и я думаю, что вытащил ослиные уши". Сопроводил он свой пост хэштегами #дешевка #vaccine.

Судя по всему, Броуди таким образом принял участие во флешмобе - схожие сообщения про вакцину и ослиные уши публикуют в Twitter уже с середины сентября, при чем не только внедряя русский язык, но и греческий, датский, японский, польский и иврит. О прививке российской вакциной схоже написали американский актер Уильям Болдуин, телевизионный продюсер Дейв Спектор и писатель Александр Кэмпбелл, отмечает "Дождь".

Напомним, ранее российские власти сообщали, что в третьей фазе испытаний российской вакцины от коронавируса должны принять участие 40 000 человек. Как пишет издание, вакцинация уже началась в московских и региональных поликлиниках.