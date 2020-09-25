"Надеюсь, что заставлю вас гордиться": Вин Дизель выпустил свою первую песню

Автором музыки стал норвежский диджей Kygo. Как отмечает "Медуза", его называют одним из лучших диджеев в мире.

Привычная роль для актера - суровый мужчина, который решает проблемы путем насилия, но в музыке Дизель решил отойти от привычного амплуа. Трек вышел очень легким и танцевальным. Актер хрипловатым голосом поет о своем прекрасном настроении.

Трек:

"Так долго я обещал выпустить музыку… Я вдохновился вами и покинул зону комфорта. Спасибо, что верите в меня. Как и всегда, надеюсь, что заставлю вас гордиться", - написал актер в своем Instagram-аккаунте.