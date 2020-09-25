В Париже у бывшей редакции Charlie Hebdo ранили двоих человек

В Париже неизвестный преступник совершил нападение у бывшего здания редакции французского сатирического журнала Charlie Hebdo. По меньшей мере двое человек пострадали. Пострадавшие находятся в тяжелом состоянии, сообщает "Медуза" со ссылкой на источник.
По предварительной информации, на людей напал преступник, вооруженный ножом.
В округе Парижа, где произошло нападение, закрыли школы и детские сады. Полиция призвала жителей избегать этого района. На месте преступления найден подозрительный пакет.
По предварительным данным, подозреваемого задержали, на его одежде есть следы крови.
Ранее сообщалось, что в начале сентября журнал Charlie Hebdo опубликовал карикатуры на пророка Мухаммеда, из-за которых в январе 2015 года на редакцию напали радикальные мусульмане. После этого редакция получила угрозы в свой адрес.
Напомним, что в результате этих событий, появилось движение в поддержку свободы слова Je suis Charlie - "Я - Шарли".
11 января 2015 под этим лозунгом во Франции промаршировали 3,5 млн человек; жители многих других стран примкнули к этому движению.
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