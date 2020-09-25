В Париже у бывшей редакции Charlie Hebdo ранили двоих человек

По предварительной информации, на людей напал преступник, вооруженный ножом.

В округе Парижа, где произошло нападение, закрыли школы и детские сады. Полиция призвала жителей избегать этого района. На месте преступления найден подозрительный пакет.

По предварительным данным, подозреваемого задержали, на его одежде есть следы крови.

Ранее сообщалось, что в начале сентября журнал Charlie Hebdo опубликовал карикатуры на пророка Мухаммеда, из-за которых в январе 2015 года на редакцию напали радикальные мусульмане. После этого редакция получила угрозы в свой адрес.

Напомним, что в результате этих событий, появилось движение в поддержку свободы слова Je suis Charlie - "Я - Шарли". 11 января 2015 под этим лозунгом во Франции промаршировали 3,5 млн человек; жители многих других стран примкнули к этому движению.