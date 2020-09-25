В к/з "Дзинтари" выступит звезда джаза - Лине Крусе

Лине Крусе - живущая во Франции датская скрипачка и композитор, которая постоянно пересекает музыкальные границы. Она успешно сотрудничает с творящими в Париже южноамериканскими артистами, например, с аргентинским перкуссионистом Минино Гараем, кубинской группой Sabor A Son, а также она более 300 раз выступала со всемирно известным Gotan Project.

Сама Лине является и творцом, и руководительницей нескольких больших ансамблей и оркестров, например, Dansk7, BowLines и Line Kruse Orchestra, который является нетрадиционным джазовым биг-бэндом.

Сильные ритмы и лирическая простота являются основой этой созданной Лине разнообразной музыкальной формы, которая одновременно и интимная и экстравертная. Кто-то однажды сказал, что гармоничный идеал Аполлона и брызжущая через край радость Диониса находят общий язык, услышав ясные звуки скрипки Лине Крусе.

В совместном концерте с биг-бэндом Латвийского радио прозвучат произведения из альбомов Лине Hidden Stones и Invitation; в обеих этих программах артистка объединяет лучшее из ритмичной латинской, классической и джазовой музыки, используя инструменты, нетипичные для джаза.