В к/з "Дзинтари" выступит звезда джаза - Лине Крусе

2 октября в 19:30 в концертном зале "Дзинтари" в рамках цикла Jūrmala Jazz с единственным концертом выступит очаровательная джазовая скрипачка Лине Крусе. Вместе с биг-бэндом Латвийского радио она сыграет произведения из своих последних альбомов Hidden Stones и Invitation. В них она объединяет лучшее из ритмичной латинской, классической и джазовой музыки, пересекая границы и используя инструменты, которые не характерны для типичной джазовой музыки.
Лине Крусе - живущая во Франции датская скрипачка и композитор, которая постоянно пересекает музыкальные границы. Она успешно сотрудничает с творящими в Париже южноамериканскими артистами, например, с аргентинским перкуссионистом Минино Гараем, кубинской группой Sabor A Son, а также она более 300 раз выступала со всемирно известным Gotan Project.
Сама Лине является и творцом, и руководительницей нескольких больших ансамблей и оркестров, например, Dansk7, BowLines и Line Kruse Orchestra, который является нетрадиционным джазовым биг-бэндом.
Сильные ритмы и лирическая простота являются основой этой созданной Лине разнообразной музыкальной формы, которая одновременно и интимная и экстравертная. Кто-то однажды сказал, что гармоничный идеал Аполлона и брызжущая через край радость Диониса находят общий язык, услышав ясные звуки скрипки Лине Крусе.
В совместном концерте с биг-бэндом Латвийского радио прозвучат произведения из альбомов Лине Hidden Stones и Invitation; в обеих этих программах артистка объединяет лучшее из ритмичной латинской, классической и джазовой музыки, используя инструменты, нетипичные для джаза.
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