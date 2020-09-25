Религиозную общину Виссариона хотят ликвидировать

На официальном сайте прокуратуры сообщается, что, "в учении Виссариона допускается признание отклоняющегося поведения, в частности, суицида и неоказания медицинской помощи, стимулирование зависимого поведения, нарушение сексуального поведения, пренебрежение принятыми нормами брака".

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае сотрудники ФСБ и Следственного комитета провели масштабную операцию, в ходе которой был задержан руководитель секты Сергей Тороп, называющий себя Виссарионом, а также двое его помощников - Вадим Редькин и Владмир Ведерников. Центральный районный суд Новосибирска арестовал на два месяца основателя религиозной общины Виссариона.