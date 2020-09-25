Религиозную общину Виссариона хотят ликвидировать

Генеральная прокуратура Российской Федерации подала в суд иск о ликвидации религиозной организации "Церковь последнего завета", основателем которой является Виссарион, сообщает "Медуза".
На официальном сайте прокуратуры сообщается, что, "в учении Виссариона допускается признание отклоняющегося поведения, в частности, суицида и неоказания медицинской помощи, стимулирование зависимого поведения, нарушение сексуального поведения, пренебрежение принятыми нормами брака".
Прокуратура считает, что психическому здоровью людей, которые состояли в общине причинили вред.
Ранее сообщалось, что в Красноярском крае сотрудники ФСБ и Следственного комитета провели масштабную операцию, в ходе которой был задержан руководитель секты Сергей Тороп, называющий себя Виссарионом, а также двое его помощников - Вадим Редькин и Владмир Ведерников. Центральный районный суд Новосибирска арестовал на два месяца основателя религиозной общины Виссариона.
Подпишись на RUS TVNET в Telegram! Максимально коротко о самом важном!