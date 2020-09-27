Группа "Каста" по видеосвязи выступила в минском дворе. Влади пожелал Беларуси нового президента

"У нас была идея проводить интересные вечера во дворе. В Instagram мы писали "Касте", Басте, Вакарчуку, Шевчуку, Дорну и многим другим.

Ребята из "Касты" откликнулись: сказали, что с удовольствием поддержат белорусов и проведут стрим своего концерта",

- рассказал корреспонденту издания один из организаторов встречи.

Таким образом 26 сентября около 150 белорусов прямо у себя во дворе по Zoom посмотрели онлайн-концерт и пообщались с музыкантами из группы "Каста".

В этот вечер группа выступала в питерском клубе Roof Place, где собрались тысячи зрителей. Как добавляет Tut.by, билеты на концерт "Касты" стоили от 1 600 российских рублей (чуть меньше 18 евро), а минчане смотрели трансляцию бесплатно.

В начале трансляции музыканты отметили, что гордятся белорусами и восхищаются их настойчивостью, а рэпер Влади от себя пожелал Беларуси нового президента.

В свою очередь во время концерта, перед исполнением трека "Выходи гулять", музыканты поделились с российскими зрителями, что концерт транслируется в Минске.

"Люди собираются во дворах, обмениваются эмоциями. Прямо сейчас они смотрят это на проекторе. Давайте пожелаем им скорейшей победы. Жыве Беларусь!"

- сказали музыканты, посвятив композицию белорусам.

По словам организатора соседской встречи, он трижды пытался пригласить Макса Коржа, но пока его просьба осталась без ответа. В свою очередь Иван Дорн ответил, что ограничен правами лейбла, поэтому пытается не касаться проектов, связанных с политикой, отметил собеседник Tut.by.