Пн, 28.09.2020
Теперь, в отличие от весны, мы знаем, что самый высокий риск заражения напрямую связан с взаимными контактами людей - когда они находятся рядом друг с другом, разговаривают, вместе поют, чихают или кашляют. Уга Думпис, главный инфекционист Минздрава
Уга Думпис, главный инфекционист Минздрава
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Звездные выходные: Асмус под капельницей, "толстый" Илья Прусикин и пластичная Гагарина

Еженедельно RUS TVNET рассказывает о том, как звезды провели свои выходные.

Как пишет Кристина Асмус, свои выходные она провела под капельницей, но фото не показала. Поверим на слово

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Лобода была с дочкой 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Ира Смелая, как и положено, выходные провела в кроватке

Вокалист группы "Нервы" Женя Мильковский купил автомобиль и назвал себя офигенным (мягко говоря)

Рита Дакота сообщила, что завела Telegaram-канал

Сексуальная Виктория Дайнеко

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Екатерина Варнава на этот раз показала не свои длинные ноги, а Митю Хрусталева

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Митя тем временем куда-то уехал на розовом велосипеде 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Лена Темникова показала собаку

А Полина Гагарина свою пластичность 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Сергей Жуков с семьей принимал особых гостей

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Маша Миногарова, похоже, отдыхала лучше всех

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Романтичная Анфиса Чехова

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Улыбчивый Стас Пьеха

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Ольга Серябкина в очередном необычном наряде

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Ольга Серябкина (@seryabkina) on

Почти осенняя Татьяна Мингалимова

Демис Карибидис опять за старое

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Demis Karibidis (@demiskaribidis) on

Задумчивая Соня Таюрская

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Sonya Tayurskaya Little Big (@sonyatayurskaya) on

Айза подразнила подписчиков Мальдивами

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Настя Ивлеева поигралась с фотошопом

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Илья Прусикин тоже поколдовал над образом

Горячий Юра Музыченко

Ида Галич поздравила мужа с днем Рождения и показала его фото с сыном 

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