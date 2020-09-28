Звездные выходные: Асмус под капельницей, "толстый" Илья Прусикин и пластичная Гагарина

Еженедельно RUS TVNET рассказывает о том, как звезды провели свои выходные.
Как пишет Кристина Асмус, свои выходные она провела под капельницей, но фото не показала. Поверим на слово
Лобода была с дочкой
Ира Смелая, как и положено, выходные провела в кроватке
Вокалист группы "Нервы" Женя Мильковский купил автомобиль и назвал себя офигенным (мягко говоря)
Рита Дакота сообщила, что завела Telegaram-канал
Сексуальная Виктория Дайнеко
Екатерина Варнава на этот раз показала не свои длинные ноги, а Митю Хрусталева
Митя тем временем куда-то уехал на розовом велосипеде
Лена Темникова показала собаку
А Полина Гагарина свою пластичность
Сергей Жуков с семьей принимал особых гостей
Маша Миногарова, похоже, отдыхала лучше всех
Романтичная Анфиса Чехова
Улыбчивый Стас Пьеха
Ольга Серябкина в очередном необычном наряде
Почти осенняя Татьяна Мингалимова
Демис Карибидис опять за старое
Задумчивая Соня Таюрская
Айза подразнила подписчиков Мальдивами
Настя Ивлеева поигралась с фотошопом
Илья Прусикин тоже поколдовал над образом
Горячий Юра Музыченко
Ида Галич поздравила мужа с днем Рождения и показала его фото с сыном
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