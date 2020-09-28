Звездные выходные: Асмус под капельницей, "толстый" Илья Прусикин и пластичная Гагарина

Как пишет Кристина Асмус, свои выходные она провела под капельницей, но фото не показала. Поверим на слово

Лобода была с дочкой

Ира Смелая, как и положено, выходные провела в кроватке

Вокалист группы "Нервы" Женя Мильковский купил автомобиль и назвал себя офигенным (мягко говоря)

Рита Дакота сообщила, что завела Telegaram-канал

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Екатерина Варнава на этот раз показала не свои длинные ноги, а Митю Хрусталева

Митя тем временем куда-то уехал на розовом велосипеде

Лена Темникова показала собаку

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Сергей Жуков с семьей принимал особых гостей

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Настя Ивлеева поигралась с фотошопом

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Горячий Юра Музыченко

Ида Галич поздравила мужа с днем Рождения и показала его фото с сыном