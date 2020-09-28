Хоакин Феникс и Руни Мара впервые стали родителями

Супруги назвали сына Ривер - в честь брата Феникса, который погиб в 1993 году от передозировки наркотиков.

Руни не заявляла о своей беременности официально.

О рождении ребенка сообщил режиссер Виктор Коссаковский на сессии вопросов и ответов на кинофестивале в Цюрихе после показа фильма "Гунда". Феникс был исполнительным продюсером картины.

Коссаковский принес извинения за отсутствие Феникса на фестивале и сообщил, что у актера только что родился ребенок, потому его не будет на фестивале.

Напомним, Руни Мара и Хоакин Феникс познакомились в 2013 году на съемочной площадке мелодрамы "Она", а встречаться начали еще спустя три года - после совместных съемок в фильме Гарта Дэвиса "Мария Магдалина". Согласно признанию Феникса, он долгое время был уверен, что противен Маре. Впоследствии оказалось, что симпатия Хоакина была взаимной и девушка просто стеснялась проявлять свои чувства:

"Она единственная, кого я когда-либо искал в интернете. Мы долгое время были просто друзьями, писали друг другу э-мейлы. Раньше я никогда этого не делал - не общался с понравившейся мне девушкой онлайн и не гуглил ее", 1

- признавался артист.

Летом 2019 года появилась новость, что артисты обручились после трех лет отношений. В мае 2017-го пара пришла вместе на красную дорожку Каннского кинофестиваля, а спустя несколько месяцев Феникс подтвердил, что теперь живет вместе с Руни.

Руни Мара известна по ролям в таких фильмах, как "Девушка с татуировкой дракона", "Социальная сеть", "Побочный эффект", "Лев" и "Кэрол". Хоакин Феникс появлялся в картинах "Таинственный лес", "Гладиатор", "Переступить черту", "Иррациональный человек" и "Отель "Руанда".